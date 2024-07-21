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中山大學試辦獼猴搶食補償 已17人「獲理賠」

中山大學於今年2至7月試辦學生被獼猴搶食，放棄食物的補償辦法，至今已有17人申請並獲理賠。（記者許麗娟攝）

中山大學於今年2至7月試辦學生被獼猴搶食，放棄食物的補償辦法，至今已有17人申請並獲理賠。（記者許麗娟攝）

2024/07/21 12:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄中山大學因校區位於柴山地區，校園中時常有野生獼猴出沒，甚至搶奪學生的食物，為避免學生與獼猴爭奪食物而受傷，學校於今年2月1日至7月31日試辦放棄食物及上限100元的補償金措施，截至目前為止，已有17人申請並獲理賠。

中山大學因去年12月曾發生男大生被獼猴搶食物，爭奪中造成手掌遭抓傷送醫，為避免再有學生受傷，除了加強宣導與獼猴共存政策，教導學生了解獼猴習性，並於2月1日至7月31日試辦補償措施，只要學生在柴山校區的商店購買食物被獼猴搶食，可到校內店家再次購買餐食，每人每餐補償上限為100元。

校方表示，初步了解，學生被獼猴搶食的「案發現場」以便利商店外居多，主要是學生剛買完食物或飲料，未即時將食物放置在包包內，就容易成為獼猴的目標，其次為停車場機車吊掛食物等，至今申請補償金的學生共17人，統計無人重覆申請，每月平均約3件，至於下學期起是否續辦，則仍待研議。

校方也提醒，在校園內食物不外露，應放在後背包內，同時勿手拿會吸引獼猴搶奪的食物、提袋、塑膠袋或紙袋等，如遇到獼猴掠食，應優先確保自身安全，提醒學生立即放棄食物，避免在爭奪過程中受傷。

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