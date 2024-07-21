為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蘇澳岳明國中小帆船隊抵高雄港 與當地護海學童相見歡

蘇澳岳明國中小駕駛帆船抵達高雄港亞果碼頭。（記者洪臣宏攝）

蘇澳岳明國中小駕駛帆船抵達高雄港亞果碼頭。（記者洪臣宏攝）

2024/07/21 12:41

〔記者洪臣宏／高雄報導〕宜蘭縣蘇澳岳明國中小「2024 攜手共創－航向蔚藍」跳島繞航挑戰，今（21）日抵達高雄港，與高雄、台南學童相見歡，並一同航向屏東小琉球交流親海心得；國家海洋研究院院長陳建宏當場邀請小朋友上新建研究船，加入海洋研究團隊，獲得學童熱烈回應。

岳明國中小團隊在校長黃建榮領軍下，分別駕駛「阿莫號」、「光腳號」帆船5日從蘇澳港出發，規畫以逆時鐘跳島環繞台灣航行，全程共28天。國家海洋研究院也挑選五位科學家攜帶各式儀器上船參與，目前已經和60位小帆手進行22次的溫鹽剖面探測、8個漂流浮標布放以及13個近岸水域的海洋弧菌檢測。

岳明團隊今天上午造訪高雄港，受到國家海洋研究院院長陳建宏、海委會、高市海洋局人員熱烈歡迎，也有家長一早引領等候，看到帆船身影開心不已。

陳建宏致詞時舉例庫克船長，達爾文探險成就，他說，「挑戰者號」在海上航行的7萬海浬，發現了4千多種新的物種，當時的科學家用網具撈起海面生物做研究，現在的小朋友則拿著網具在蒐集的海上微塑膠，不同的時代有不同的議題，但都是偉大的議題。

他說，海洋研究院正在造100噸、300噸跟4千噸的研究船，希望小朋友可以上研究船，或加入海洋研究團隊，他一定幫寫推薦信。

黃建榮說，要航向守護海洋的偉大航道，需要有更多的人，院長提出了7萬海浬目標，他覺得大家一起努力，可以接力完成。

台南西門實小、高雄汕尾國小、舊城國小等校親師生也組成的大小帆手，與岳明國中小一起從高雄港出發前往小琉球，展開一段海洋探險歷程。

高雄汕尾國小帆船隊與岳明國中小團隊交流。（記者洪臣宏攝）

高雄汕尾國小帆船隊與岳明國中小團隊交流。（記者洪臣宏攝）

海洋國家研究院等單位歡迎岳明國中小師生。（記者洪臣宏攝）

海洋國家研究院等單位歡迎岳明國中小師生。（記者洪臣宏攝）

四校五生發表護海心得。（記者洪臣宏攝）

四校五生發表護海心得。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宜蘭岳明國中小「帆船繞台」抵金門 攜手2校學童為海洋健檢
2024/07/13 21:50

宜蘭岳明國中小「帆船繞台」抵金門 攜手2校學童為海洋健檢
長榮5月營收雙增 斥資逾百億買船買櫃
2024/06/07 19:50

長榮5月營收雙增 斥資逾百億買船買櫃

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播
宜縣岳明國中部增班被駁回 先爭取每班學生20增為28人
2024/06/27 16:16

宜縣岳明國中部增班被駁回 先爭取每班學生20增為28人
宜縣岳明國中小 挑戰28天帆船環島
2024/06/28 05:30

宜縣岳明國中小 挑戰28天帆船環島

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播