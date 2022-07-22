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    謠言終結站》加拿大新冠死亡數網路傳言？查核平台：誤導

    近日網上流傳「加拿大新冠死亡數十個有九個打過兩劑」的訊息，對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，網傳說法是誤導。（圖擷取自《MyGoPen》查核平台）

    近日網上流傳「加拿大新冠死亡數十個有九個打過兩劑」的訊息，對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，網傳說法是誤導。（圖擷取自《MyGoPen》查核平台）

    2022/07/22 19:46

    〔即時新聞／綜合報導〕網傳「加拿大十分之九的Covid-19死亡病例，都接種了兩次疫苗」的圖片及訊息，內容聲稱加拿大近一個月來，死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）者都接種了兩次疫苗，其中五分之四的人接種了3次疫苗，文章內也呼籲大家別再打疫苗。對此，查核平台查證後指出，這個數據忽略疫苗覆蓋率及背景脈絡，因此是誤導。

    根據《MyGoPen》的查核報告顯示，網傳文章是日前發布在「The Exposé」網站上的文章，引用加拿大公共衛生局（PHAC）的數據。查核中心指出，網傳文章是用6月5日的數據減掉5月1日的數據，再把死亡數加總（共1707人），以此作為分母，分別除以未接種疫苗死亡數（235人）和有接種疫苗的死亡數（1472人），得出「近9成的死亡人數來自接種疫苗族群」的結論。

    經查證，加拿大兩劑疫苗覆蓋率已達8成，網傳文章只取一個月的數據做分析且曲解原始資訊，忽略未接種疫苗和接種疫苗的人口基數差距，實際數據顯示，無論是打過兩劑或三劑的人，在確診數、住院人數和死亡數等皆低於未接種疫苗的人。

    雖然網傳的訊息使用官方公布的數據，但討論確診或死亡人數時，須把未施打疫苗以及施打疫苗的人數納入統計，以此推算每十萬人死亡數的結果才會比較準確。此外，除了討論數據分析，還需考量背景脈絡，如施打三劑的族群、年齡等，網傳訊息使用的計算方法及結論皆不正確。

    加拿大戴爾豪斯大學免疫學系教授大衛凱文（David Kelvin）曾表示，分析統計數據會發現，接種三劑的每十萬人死亡數略高於接種兩劑的人，是由於接種三劑疫苗是以老年人及高危族群優先，這群人若是染疫，重症或死亡率就會比較高，若只單從數據分析，忽略背景脈絡，便得不出正確的結論。

    綜合以上資訊，查核平台《MyGoPen》證實傳言為錯誤訊息。

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