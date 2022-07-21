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    機構陽性率再下降！ 指揮中心：公費快篩發放延長到8/31

    指揮中心指揮官王必勝表示，針對住宿式及社區照護機構，公費快篩發放原本是到7月31日，現在延長至8月31日，並視疫情狀況調整。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心指揮官王必勝表示，針對住宿式及社區照護機構，公費快篩發放原本是到7月31日，現在延長至8月31日，並視疫情狀況調整。（圖由指揮中心提供）

    2022/07/21 15:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（21日）公布，全國住宿式機構一個月來住民篩檢陽性率已從5%降至1.8%，工作人員也從2.7%下降到1.2%，不過機構多是高齡長者，相關篩檢措施不變，公費快篩發放將延長到8月31日。

    王必勝指出，全國住宿式機構篩檢陽性率下降，代表感染狀況已有改善，就算有感染也會盡快投藥，不過機構多是長者，屬於比較脆弱的族群，因此是指揮中心防疫工作的重點。

    王必勝說，針對住宿式及社區照護機構，公費快篩發放原本是到7月31日，現在延長至8月31日，並視疫情狀況調整。相關規定沒有改變，住民或服務對象每週定期快篩兩次，如果有陽性個案，會請專責醫療院所進行隔離和儘速投藥，工作人員維持每週定期一次快篩和有症狀進行快篩。

    指揮中心說明，今天宣布延長各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩，發放對象包括住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、產後護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構。

    指揮中心表示，公費試劑配送數量以服務對象每人每週2劑及工作人員每人每週1劑估算，並將直接配送2個月份數量至上述照顧型機構及單位，共約390萬劑、約27.7萬人受益。指揮中心也會視疫情變化隨時滾動式檢討，評估延長定期篩檢時間。

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