講客廣播電台創立7週年 客委會：持續為文化平權努力

講客廣播電台今慶祝創立7週年。（記者楊綿傑攝）

2024/06/23 23:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕講客廣播電台今慶祝開台7週年，客委會主委古秀妃表示，從客委會、客家電視台到講客廣播電台陸續設立，都是政府回應民間對於文化平權期待的努力，將會持續支持客家文化及內容的發展。 而電台也將持續走向數位化，融入更多民眾的生活。

講客廣播電台於2017年6月23日，由時任總統蔡英文用客語放送出第一個聲音。後續在2019年客傳會成立後，從客委會交由客傳會接手經營，目前是全國客語主持資源最豐沛、多元且專業的客語基地，近年已獲得8座金鐘獎及1座媒觀教育獎肯定。

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古秀妃指出，客委會從2001年成立到現在已經23年；客家電視台成立於2003年，也已經21年。這20多年來，從中央到地方的政府陸續成立多個專責客家機關，包括行政單位、媒體，雖然性質不一樣，但本質都是肩負著人民對母語傳承的期待。

古秀妃說，從1988年還我母語運動以來，政府努力回應人民的訴求，客家人的社會地位已大大提升，但沒有就此滿足，每一個時代都有它所要肩負的任務。期許未來每一年都要當作全新的一年，媒體、政府部門以及幾十年來打拚的民間力量能夠持續合作，繼續努力。

陳邦畛則特別感謝講客廣播電台成立之初，中央廣播電台、全國各個電台與客委會的全力協助，花相當多的功夫，想盡辦法把稀有的廣播頻率收回來，才有現在全國性的講客廣播電台。成立7年來，除了播出客語節目，也與其他媒體聯合，透過各種方式，讓客語不只是有客家人聽到。

陳邦畛說，如今將面對數位化的挑戰，電台透過製作了「講客APP」，讓節目進入數位傳播；另也推出Podcast，希望把講客節目透過更多元的管道放送出去，不只讓聽友收聽更加便利，也讓「講客」與「客語」進入日常生活，和不同族群、不同語言的民眾一起享受客語，讓客家話成為台灣的客家話。

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