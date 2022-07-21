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    首例幼童染疫併心肌炎死亡 8個月大男嬰多重感染重症

    武漢肺炎本土疫情持續在平原期，不過今天新增1名幼童死亡、4名幼童染疫後重症。（圖由指揮中心提供）

    武漢肺炎本土疫情持續在平原期，不過今天新增1名幼童死亡、4名幼童染疫後重症。（圖由指揮中心提供）

    2022/07/21 14:13

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續在平原期，不過今天新增1名幼童死亡、4名幼童染疫後重症。該名案例是國內首例幼童染疫後併發心肌炎死亡案例。

    一名3歲男童有發展遲緩病史，本月10日發燒到40度，且有腹瀉、食慾和活力降低等症狀，到急診就醫後發現血壓偏低、呼吸急促，胸凹塌陷，篩檢後陽性確診並住院，13日惡化轉加護病房。

    醫院持續以瑞德西韋和免疫球蛋白治療，但在本月17日因多重器官衰竭等原因死亡。致死原因包括急性心肌炎、新冠病毒感染等，這也是我國首例幼童感染新冠病毒後心肌炎死亡案例。目前累計23例兒童死亡案例。

    今天也新增4例幼童和兒童重症案例。一名8個月大的男嬰本月6日出現咳嗽、發燒、活力和食慾下降等症狀，到急診後X光顯示有肺炎，檢驗陽性確診，診斷為肺炎併發呼吸窘迫併敗血症，目前仍在加護病房插管使用呼吸器治療。

    檢驗該男嬰尿液發現肺炎鏈球菌抗原、血液還培養出綠膿桿菌，目前使用瑞德西韋和抗生素治療，這也是首例幼童染疫且多重感染併敗血症重症案例。

    另外還有3例MIS-C（小兒多系統發炎症候群）個案，包括10個月大的男嬰、6歲女童和7歲男童，幸運的是這些個案都已經痊癒並出院。

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