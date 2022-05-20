嘉義市+361 輕症居家照護2153人

嘉義市長黃敏惠籲呼民眾採檢PCR或評估確診時，務必配合填寫正確資料。（記者丁偉杰翻攝）

2022/05/20 16:25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市今天新增361例（其中5人為外縣市已轉出）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，包含12歲以下54例，12至64歲261例，65歲以上46例；全市目前居隔3721人，輕症居家照護人數2153人。

市長黃敏惠今天下午在線上疫情說明會說，考量學子的健康，嘉義市國中小及公立幼兒園（包含附幼）及高中職，統一在5月23日至29日暫停實體課程，改採遠距教學1週；「停課不停學、學習不鬆懈」，學校已將數位學習載具配發給經濟弱勢及有特殊需求的學生。

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線上疫情說明會邀請嘉義基督教醫院兒童醫學部主任周信旭醫師說明「家裡小孩確診怎麼辦？」提醒家長應注意事項及緊急送醫症狀，減少民眾恐慌，避免濫用醫療資源，排擠到真正需要幫助的中重症病人。

衛生局指出，65歲（含）以上且非居家隔離、自主防疫、居家檢疫者，使用家用抗原快篩陽性時，建議優先透過遠距/視訊診療由醫師協助評估確認。

為取得確診者正確的疫調資料，採檢PCR或評估確診時，0911514588為中央發送「確診者自主回報疫調系統」通知的簡訊顯示門號；0911540621為嘉義市發送「確診者疫調通知」的簡訊門顯示門號，都不是詐騙簡訊，請務必配合點開簡訊連結，並填報資料。

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嘉基醫院兒童醫學部主任周信旭醫師說明「家裡小孩確診怎麼辦？」提醒家長應注意事項。（記者丁偉杰翻攝）

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