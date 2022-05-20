上觀霧可望搭公車！ 竹縣「觀光8號」今年秋、冬上路

觀霧國家森林遊樂區是新竹縣熱門的登山景點，可遠眺大霸尖山到雪山的聖稜線景致，新竹縣政府正在辦理高鐵新竹站通往觀霧的「觀光8號」招標作業。 （記者廖雪茹攝）

2022/05/20 13:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕上觀霧國家森林遊樂區也將有公車了！新竹縣政府獲觀光局核定台灣好行路線「觀光8號」，自高鐵新竹站開到觀霧山莊，正上網招標中，如作業順利，預計今年秋、冬營運，初步規劃採預約搭乘，每日來回4班次、單趟車程約3小時，票價約270元。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，觀霧是新竹縣熱門的登山景點，可遠眺大霸尖山到雪山的聖稜線景致，疫情爆發後，更吸引許多民眾上山遊玩，但山路蜿蜒、交通不便，民眾大多自行開車或是透過旅行社包車，舟車勞頓，縣府接獲民眾反映上山不易，林務局也在2019年向縣府提議，規劃通往觀霧的觀光公車。

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游志祥說，縣府在2020年向觀光局申請台灣好行標章補助，去年獲核定，委託新竹區監理所以公路客運方式發包，但流標兩次，今年初縣府決定自行上網公告，以市區客運模式營運，目前公告招標截至25日止。

「觀光8號」起點為高鐵新竹站，路線途經竹東遊客中心-軟橋彩繪村-五峰清泉-雪霸休閒農場-觀霧遊中心-觀霧山莊，里程約69.2公里，途中以清泉為休息點，初步規劃每日往返共4班，車程約3小時，票價約270元。

游志祥表示，「觀光8號」未來將以中巴行駛，乘客數20人，原則上採行預約搭乘；若招標作業順利，6月將召開審議委員會，依規定承攬業者有6個月準備期，但暑假趕不及，最快在秋天上路。

另，快捷7號為既有市區公車路線，經營的科技之星公司因屆期不續營，縣府招標另覓業者接手營運。目前竹縣快捷公車有快捷1號、快捷5號、快捷6號、快捷7號、快捷8號、快捷8號支等6條路線，觀光公車有觀光1號、觀光2號、觀光6號，今年將再加入觀光8號。

新竹縣政府獲觀光局核定台灣好行路線「觀光8號」，自高鐵新竹站開到觀霧山莊，正上網招標中，如作業順利，預計今年秋、冬營運，屆時會採中巴營運。圖為現行獅山線大巴。 （記者廖雪茹攝）

觀霧國家森林遊樂區是新竹縣熱門的登山景點，可遠眺大霸尖山到雪山的聖稜線景致，新竹縣政府正在辦理高鐵新竹站通往觀霧的「觀光8號」招標作業。 （記者廖雪茹攝）

「觀光8號」從高鐵新竹站到觀霧山莊，里程約 69.2公里，途中以清泉為休息點（如圖），初步規劃每日往返共4班，車程約3小時。（記者廖雪茹攝）

「觀光8號」從高鐵新竹站到觀霧山莊，里程約 69.2公里，途中以清泉為休息點（如圖），初步規劃每日往返共4班，車程約3小時。（記者廖雪茹攝）

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