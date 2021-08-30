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    千呼萬喚！ 觀霧山莊終於有露營區 9/3開放預約

    觀霧國家森林遊樂區的觀霧山莊，因應露友們敲碗的「神秘計畫—森林露營區」，歷經多時籌備終告誕生，9月3日起開放電話預訂。（觀霧山莊提供）

    觀霧國家森林遊樂區的觀霧山莊，因應露友們敲碗的「神秘計畫—森林露營區」，歷經多時籌備終告誕生，9月3日起開放電話預訂。（觀霧山莊提供）

    2021/08/30 21:17

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕來去森林住一晚！觀霧國家森林遊樂區雲霧繚繞、四季分明，動、植物生態相當豐富，林務局新竹林區管理處觀霧山莊自2018年起委外經營，提供住宿和餐飲服務；因應露友們敲碗的「神秘計畫—森林露營區」，歷經多時籌備終告誕生，9月3日起開放電話預訂。

    另因應電動車時代，觀霧山莊貼心架設完成號稱是全台灣最高的公共充電樁，方便電動車主上山遊玩！

    新竹林管處表示，觀霧森林遊樂區海拔1500到2500公尺，林相完整豐富，區內規劃檜山巨木群等多條特色步道，可眺望壯闊的雪山山脈聖稜線，是攀登大霸尖山必經之地，更是夏季避暑的渡假聖地。

    園區位在大鹿林道終點28公里的觀霧山莊，因風災關閉13年後整修，OT委託觀霧休閒山莊公司自2018年元月起正式營運，因致力於節能、省水和多項環保措施，去年取得環保署「銀級環保旅館」標章，且因優先僱用在地原住民，榮獲原民會頒贈「進用原住民族績優機關（構）及廠商」優等獎殊榮。

    觀霧山莊規劃29間房間，疫情前最多可供106人進住，負責人蕭宜峰因應露營風潮，在新竹林管處等單位輔導下，克服各項嚴格的法規限制申請設置露營區，歷經多時籌備，終於通過層層審核，在疫情微解封的後疫時期正式對外開放，邀請親子上山來一趟健康輕旅行。

    觀霧山莊表示，自搭營帳區位於通往觀霧瀑布步道旁，棧板營位有6帳，另3帳可供停露營車或自搭營帳皆可，9月3日起僅開放電話預訂9月8日到10月31日，電話：0910-154818或撥打（037）268-818。相關訊息可搜尋「觀霧山莊」臉書粉絲專頁查詢。

    觀霧國家森林遊樂區的觀霧山莊，因應露友們敲碗的「神秘計畫—森林露營區」，歷經多時籌備終告誕生，9月3日起開放電話預訂。（觀霧山莊提供）

    觀霧國家森林遊樂區的觀霧山莊，因應露友們敲碗的「神秘計畫—森林露營區」，歷經多時籌備終告誕生，9月3日起開放電話預訂。（觀霧山莊提供）

    因應電動車時代，觀霧山莊貼心架設完成號稱是全台灣最高的公共充電樁，方便電動車主上山遊玩！（觀霧山莊提供）

    因應電動車時代，觀霧山莊貼心架設完成號稱是全台灣最高的公共充電樁，方便電動車主上山遊玩！（觀霧山莊提供）

    因應電動車時代，觀霧山莊貼心架設完成號稱是全台灣最高的公共充電樁，方便電動車主上山遊玩！（觀霧山莊提供）

    因應電動車時代，觀霧山莊貼心架設完成號稱是全台灣最高的公共充電樁，方便電動車主上山遊玩！（觀霧山莊提供）

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