走春上觀霧 轎車「輪陷」卡溝、警方立即救援

雪霸國家公園觀霧遊憩區山區道路，昨天發生一輛轎車「輪陷」卡溝意外，車上4人平安，但車輛動彈不得，經保七總隊第五大隊觀霧員警利用巡邏車拉引脫困，化解一場虛驚。（圖由保七總隊第五大隊提供）

2022/02/02 12:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節連假期間不少民眾選擇上山遊憩，雪霸國家公園觀霧遊憩區山區道路，昨天（1日）發生一輛轎車「輪陷」卡溝意外，車上4人平安，但車輛動彈不得，經保七總隊第五大隊觀霧員警利用巡邏車拉引脫困，化解一場虛驚。

觀霧小隊於昨天大年初一上午9點40分獲報，指大鹿林道轉彎上樂山林道路口，有民眾車輛受困需要協助，員警冒著只有攝氏3度的低溫到場後，發現有4名遊客，在開車上山欲往林業館遊客中心途中，因不熟悉路況，車輛陷入路旁水溝中。

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員警除安撫遊客，並以繩索勾住車輛前樑拖車勾，再用巡邏車慢速將車輛拉起，順利讓車輛脫困，化解一場虛驚。

第五大隊呼籲，觀霧遊憩區屬雪霸國家公園園區，為國內知名森林步道區和賞櫻勝地，來自各地的遊客眾多；由於位處偏遠的苗栗泰安鄉，道路蜿蜒狹窄，提醒上山的遊客，行前除應做好車輛安全檢查外，在山區道路行駛，更應注意路況，不要超速行駛，並保持良好精神狀態。

第五大隊也提醒，遊憩區海拔高、日夜溫差甚大，上山應備妥保暖衣物；同時請遊客注意配合，未經申請核准，禁止升火、野炊、燃放爆竹煙火、操作遙控飛行器等有礙環境安寧或公眾安全之活動；並禁止餵食野生動物或於非指定地點丟棄廚餘、保特瓶、保麗龍、塑膠製品等垃圾，以維護國家公園的美好環境。

雪霸國家公園觀霧遊憩區山區道路，昨天發生一輛轎車「輪陷」卡溝意外，車上4人平安，但車輛動彈不得，經保七總隊第五大隊觀霧員警利用巡邏車拉引脫困，化解一場虛驚。（圖由保七總隊第五大隊提供）

雪霸國家公園觀霧遊憩區山區道路，昨天發生一輛轎車「輪陷」卡溝意外，車上4人平安，但車輛動彈不得，經保七總隊第五大隊觀霧員警利用巡邏車拉引脫困，化解一場虛驚。（圖由保七總隊第五大隊提供）

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