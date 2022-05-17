疫情衝擊客運釀停駛潮 公路客運10億紓困貸款開放申請

疫情衝擊公路客運載客率。示意圖。（記者陳心瑜攝）

2022/05/17 12:25

〔記者陳心瑜／台北報導〕疫情衝擊公路客運載客率，包括國光、統聯、首都等擬停駛部分虧損嚴重路線，交通部近日公告針對公路汽車客運業者紓困貸款保證作業實施要點，即起實施，加上已貸款額度，業者貸款額度最高可達10億。交通部長王國材原訂今天下午與國道客運業者座談，但因仍在「3+4」自主管理期間，改為視訊登場。

交通部公路總局強調，對於部分表達營運許可證到期後就不繼續經營的業者，都持續溝通，希望不要停駛。

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公路總局表示，今天下午座談由公路總局長陳文瑞現場主持、部長王國材視訊參與，約10多家業者出席包括國光、統聯、和欣、噶瑪蘭、首都（台北）、新竹、苗栗、指南、中興、大業、豐原、桃園、彰化、南投、嘉義、屏東、高雄和鼎東等。公路總局指出，會了解業者營運困難問題，以及討論路線優化，討論如何協助業者自助，並兼顧基本民行需求。

有不具名業者指出，避免現金鏈斷流（紓困貸款）只是第一步，紓困貸款加碼絕對不是拿來填補虧損路線無底洞，感謝行政院與交通部在關鍵時刻伸出援手。運量持續下跌，業者不得不停駛部分虧損嚴重路線，沒有業者想要淪為阿羅哈客運第二，主管機關或台灣社會也經不起再有大型客運公司退出市場。

公路總局近日頒布「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難公路汽車客運業紓困貸款保證作業實施要點」全文共10點，即起生效。要點指出，為協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難之公路汽車（含一般、國道）客運業向金融機構申請貸款，提供信用保證之作業，

要點指出，領有汽車運輸業執照及營運路線許可證之公路汽車客運業，因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，營運資金調度困難，額度已達規定上限，仍有周轉金需求者，得依要點申請融資貸款，用於支付公路汽車客運業營運之燃料、附屬油料、輪胎、修車材料、行車人員薪資、行車附支、修車員工薪資、修車附支、業務員工薪資、業務費用、管理員工薪資、管理費用所需資金，不包含貸新償舊之貸款。

公路總局指出，屬中小企業認定標準第二條之中小企業貸款額度最高為1.5億萬元、非屬該標準之中小企業貸款額度最高為5億元（如統聯、國光），且不超過當次申請時實收資本額之半數為限。貸款年限最長5年，含寬限期2年。

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