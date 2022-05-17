北市疫苗半小時湧1萬多人預約 成人BNT超搶手預約率近7成

台北市副市長蔡炳坤表示，此次納入成人BNT疫苗供12歲以上預約第1、2劑以及18歲以上追加劑施打，預約時間至明下午5點截止。（資料照，台北市政府提供）

2022/05/17 11:44

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市第12期疫苗預約今早9點開放，前半小時就已完成1萬0172人預約，其中又以成人BNT疫苗最為熱門，共有7260人完成預約，預約率達68%；北市副市長蔡炳坤表示，此次納入成人BNT疫苗供12歲以上預約第1、2劑以及18歲以上追加劑施打，預約時間至明下午5點截止，鼓勵民眾踴躍至台北市政府衛生局新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統預約。

蔡炳坤表示，北市第12期疫苗提供莫德納疫苗6萬2751劑（其中包括6525劑給6至11歲兒童接種）、BNT疫苗10611劑、高端疫苗2890劑，共計76252劑總預約量；今早開放前半小時就已1萬0172人完成預約，其中7260人預約BNT疫苗，預約率已達68%。

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蔡炳坤指出，政府採購首批成人BNT疫苗185.7萬劑於5月9日到貨後，北市率先納入疫苗預約系統，提供12歲以上預約第1、2劑以及18歲以上追加劑，與莫德納疫苗不同，採「全劑」接種，至於12至17歲青少年追加劑接種，將另行規劃安排。

此次疫苗接種日期為5月23至29日，預約時間自今早9點至明天下午5點，鼓勵民眾踴躍至台北市政府衛生局新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統預約。

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