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    桃園八德轉運站下月發包 力拚今年底完工

    桃園市八德轉運站下月即將發包，力拚年底完工，市議員呂林小鳳（左）今天偕同交通局長劉慶豐等人到場會勘。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市八德轉運站下月即將發包，力拚年底完工，市議員呂林小鳳（左）今天偕同交通局長劉慶豐等人到場會勘。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/03/17 20:48

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市八德區地狹人稠，為了提供八德地區聯外交通需求，市府早在國道2號大湳交流道附近規劃設置八德客運轉運站，交通局今天證實，這項工程下個月發包、5月動工，目標年底完工啟用，預估至少有市區公車、公路客運4或5家業者進駐經營，包括市區4條路線，長途5條路線，讓通勤民眾往返雙北有更便利、安全的轉乘服務，由於站體設計新穎，未來可望成為八德新增1處網美打卡熱區。

    市議員呂林小鳳等人今天到場會勘時表示，每逢上下班交通尖峰期，就是八德通勤民眾的惡夢，八德客運轉運站年底前若能啟用，將大大地造福八德居民，較為特別的是，交通局在路線上的規劃，預計把市區公車分為全程車與區間車，增設區間車讓無代步工具的民眾也能享有短程服務。

    交通局長劉慶豐表示，八德客運轉運站離大湳交流道600公尺，上交流道相當快也節省民眾塞在市區道路的時間，站體設計為一棟2層樓建物，總樓地板面積有235坪，建物以貨櫃與鋼構為主要建材，建材多可回收再利用，達到資源永續的效果，出挑的貨櫃呈現航空、物流城的空橋意象，也將成為地區觀光交檢。

    劉慶豐說，候車月台規劃6席，使用3席、1席備用，另2席為客運臨停車席，工程費約7700萬元，完工後可讓713、715、716、717等市區客運路線及9089、1962、1968、7504、7505等5條國道客運路線進駐，提供八德地區民眾往返雙北、桃園機場的轉乘服務。

    桃園市八德轉運站下月即將發包，力拚年底完工，市議員呂林小鳳（右）今天偕同交通局長劉慶豐等人到場會勘。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市八德轉運站下月即將發包，力拚年底完工，市議員呂林小鳳（右）今天偕同交通局長劉慶豐等人到場會勘。（記者陳恩惠翻攝）

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