兒童打不打疫苗？ 台大公衛學者：就算確診武肺也多是輕症

指揮中心指揮官陳時中表示，5至11歲是否接種武漢肺炎疫苗有待專家決議。（圖由指揮中心提供）

2022/03/17 15:52

〔記者吳亮儀／台北報導〕台大公衛學者陳秀熙分析兒童接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗利弊，雖然能降低染疫風險、但就算兒童染疫其症狀還比接種疫苗的副作用更輕微。

中央流行疫情指揮中心今天針對陳秀熙這項分析做說明。發言人莊人祥說，外界誤解5到11歲兒童接種武肺疫苗有機率發生MIS-C（小兒多發性系統發炎症候群），但其實是接種疫苗並不會發生、但若未接種疫苗結果染疫，有很小的機率會發生MIS-C，但機率約是每10萬例中有2例。

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目前我國5到11歲兒童還不能接種疫苗，陳秀熙團隊分析認為，兒童確診多為輕症，只會有頭痛、咳嗽、流鼻涕、發燒等症狀，比接種的副作用輕微得多，因此也有許多人認為兒童不需施打疫苗。

莊人祥說明，「MIS-C」是兒童確診後，約2到3週會發生身體多系統發炎性疾病，很像「川崎氏症」。而根據美國最近研究，兒童感染武肺後雖然有少數發生MIS-C，但12至18青少年接種新冠疫苗，也可有效降低MIS-C，跟未接種疫苗相比，可降低91%。

莊人祥說，法國也有研究顯示5歲到11歲、或12歲到18歲兒童及青少年，接種武肺疫苗不會造成兒童多系統症候群，反而降低發生率。

指揮中心指揮官陳時中表示，5至11歲是否接種武漢肺炎疫苗有待專家決議，12至17歲青年若要接種第3劑BNT疫苗，目前僅剩23萬劑，已和BNT洽談新合約，以滿足國內疫苗需求。

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