單日91例境外移入今年最高！ 陳時中：實聯制有備無患

指揮中心指揮官陳時中表示，在邊境將鬆綁之際，實聯制仍是有備無患。（圖由指揮中心提供）

2022/03/17 15:39

〔記者林惠琴／台北報導〕國內新增91例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖然1月12日的92例最高，但由於1月11日起執行落地採檢，首日統計方式可能導致數字有重疊，因此實際來說，今日公布的91例，是今年單日最高的境外移入紀錄，並指出在邊境將鬆綁之際，實聯制仍是有備無患。

陳時中指出，昨日共計有25航班入境，採檢1270人，41人陽性，陽性率為3.23%；今日上午則是入境5航班，採檢230人，2人陽性，陽性率0.87%，主要差異仍是與航線有關。

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至於昨曾提到擬針對韓國入境班機列入落地採檢，陳時中指出，今日未再看到大量病例，還在評估中，沒有確定要做。

針對3月7日檢疫縮短至10天的民眾，今日期滿，陳時中指出，將持續觀察後續對於社區的影響，並補充3月7日放寬商務客入境以來，商務客來台人數從以往每週770人，上升至本週的1882人，有在增加中。

另外，外界關注實聯制存續，陳時中也提到，現在準備開放邊境，相關工具要準備好，有備無患，但會看看有無更有效的方式來做，若是基礎放掉又沒有新的工具，若一有疫情起來，就難以控制。

在國內戴口罩是否可能暑假前完全解封，陳時中則提到，口罩要完全解封，可能要等久一點，最多是一些特定區域，考慮漸漸不用戴，但仍希望戴的時間越多越好。

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