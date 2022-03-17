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    檢出COVID-19陽性個案 指揮中心公布3大應變準則

    指揮中心指揮官陳時中今日再次重申邊境鬆綁考量，包含國內外疫情、疫苗涵蓋率、自主應變能力，首批入境檢疫10天民眾今期滿將採檢，會視結果評估社區影響，是重要觀察點。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心指揮官陳時中今日再次重申邊境鬆綁考量，包含國內外疫情、疫苗涵蓋率、自主應變能力，首批入境檢疫10天民眾今期滿將採檢，會視結果評估社區影響，是重要觀察點。（圖由指揮中心提供）

    2022/03/17 15:15

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日再次重申邊境鬆綁考量，包含國內外疫情、疫苗涵蓋率、自主應變能力，首批入境檢疫10天民眾今期滿將採檢，會視結果評估社區影響，是重要觀察點。其中，在自主應變能力方面，指揮中心今也公布檢驗陽性民眾與其密切接觸者3大應變準則。

    衛福部疾管署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青表示，為預先因應COVID-19社區大流行疫情，建立COVID-19確診個案與接觸者自主應變機制，呼籲檢驗陽性個案與其密切接觸者配合自主應變措施。

    陳婉青說明，一旦檢驗為COVID-19陽性的個案，可在等待衛生單位聯繫，並進行疫調的時間，配合3大事項，首先是自主回想，並列出發病日（最早出現症狀日，如無症狀則為最早檢驗陽性日），記錄發病日的前4天至被隔離前這段期間，曾經在任一方未戴口罩情況下，接觸的人、時間及地點。

    其次，再回想共同居住、用餐、聚會或參加活動、工作或就學場所、曾去過的醫療照護院所、搭乘的交通工具及可能接觸達15分鐘的對象。

    最後，主動聯繫及提供衛生單位相關聯絡資訊，以保護接觸者的健康，並及時防堵疫情傳播。

    陳時中也指出，接獲相關通知的民眾，先不要動，若有相關接觸者，口罩、距離一定要注意，並自我觀察是否出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、腹瀉、倦怠、嗅味覺異常或呼吸喘等疑似症狀，可以家用快篩進行檢測，並聯繫各地方衛生局或撥打1922、1999。

    陳時中也坦言，請個案「回想」不是要大家做到100分，就是想得起來的部分，趕快提醒別人，降低傳染風險。

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