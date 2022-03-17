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    香港防疫專家籲接種率達95％逐步解封 林鄭︰規劃全民普篩

    香港武肺疫情未平，專家建議政府可在疫苗接種率達95%時逐步放寬防疫限制。（美聯社資料照）

    香港武肺疫情未平，專家建議政府可在疫苗接種率達95%時逐步放寬防疫限制。（美聯社資料照）

    2022/03/17 14:40

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，現有專家建議，政府可在疫苗接種率達95%時逐步放寬防疫限制，力拚於7月前後「復常」；特首林鄭月娥對此做出回應，當前目標依舊是持續提升疫苗接種率，另指當局仍在規劃全民普篩細則。

    綜合港媒報導，政府專家顧問袁國勇等學者表示，香港第5波疫情在本月4日達高峰後漸趨平穩，但預計日增數千例確診的情況還會持續一段時間，呼籲港府儘快擬定並公布恢復常態的相關計畫，減少市民不便。

    袁國勇指出，夏季應是推動復常最好的時機，因氣溫升高，病毒在環境中的存活率低，身體免疫系統對感染的反應也較緩和，實驗顯示染疫動物產生的病毒量大減。

    袁國勇籲7月前替民眾接種足量疫苗，科興需打3劑、復必泰至少2劑；待全港市民的接種率超過95%，建立起抗疫韌性，政府即可有條件逐步放寬社交距離措施。

    對此，香港特首林鄭月娥今（17日）在記者會上回應，近日民眾接種疫苗的狀況不盡理想，若情況持續，欲達95%接種率可能是一條漫漫長路；林鄭也說，堅持接種率達標才研議放寬措施恐是自綁手腳，不過港府當前目標依舊是持續提升疫苗接種率。

    另一方面，林鄭提及，當局仍在籌劃全民普篩，但時程並非網傳的3月26日，具體細節將在近日連同社交距離措施等調整方案一併公布。

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