暑假搭台灣好行遊車埕 只要350元還送限定好禮

日管處暑假推出「水里X車埕走讀小旅行」，遊覽車埕貯木池等景點。（資料照）

2024/06/25 11:08

〔記者張協昇／南投報導〕暑假即將來臨，為推廣台灣好行車埕線及沿線景點，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）於暑假推出「水里X車埕走讀小旅行」，由在地專業導覽老師帶領，深入走讀蛇窯、水里車站、車埕遊憩區等周邊景點，並DIY製作手拉坏、木作等專屬紀念品，適合全家老小同遊，帶回今年暑假最美好歡樂的回憶，6月28日中午12時起開放網路報名，參加小旅行民眾並將贈送限定好禮。

日管處指出，走讀小旅行活動舉辦期間，不分平、假日每週開團，共有2種不同走讀行程供民眾選擇，其中「水里車埕木藝遊」，將帶領民眾探訪車埕鐵道文化相關景點，讓民眾沈浸在充滿濃濃懷舊風情的水里火車站、車埕火車站、鐵道觀光小學堂、林班道體驗工廠，了解水里、車埕昔日木業興盛史及現代轉型觀光發展概況。

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至於「湖光水色蛇窯行」則將前往水里蛇窯認識在地陶藝文化，更可享用獨特的伐木工人餐盒，每場走讀小旅行都將安排趣味的木作或手拉坏DIY，並贈送日月潭特色毛毯（7月份梯次）、「喔熊組長」側背小包與日月潭特色拼圖（8月份梯次）等好禮。有興趣參加民眾，每人收費350元，110公分以下或6歲以下孩童每人收費200元，可上「水里X車埕走讀小旅行」網頁報名。

日管處處長柯建興表示，台灣好行車埕線串連日月潭水社綜合商場至車埕鐵道觀光小學堂，提供民眾安全、便利、經濟實惠的接駁服務，透過搭乘台灣好行即可輕鬆遊玩向山遊客中心、月牙灣、頭社水庫、水里蛇窯、車埕聚落，優美景點與舒適環境相當適合親子族群與橘世代旅遊，至明年8月31日止持電子票證搭乘台灣好行車埕線，還可享票價半價優惠，也歡迎民眾自行規劃遊程，多多響應搭乘大眾運輸工具出遊。。

日管處暑假推出「水里X車埕走讀小旅行」，安排ＤIY手作專屬紀念品。（日管處提供）

日管處於暑假推出「水里X車埕走讀小旅行」，將有專人導覽解說。（日管處提供）

日管處為推廣台灣好行車埕線，於暑假推出「水里X車埕走讀小旅行」。（資料照）

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