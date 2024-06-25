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清境農場海拔得天獨厚加羊場多元降溫 瓦萊黑鼻羊超Happy

清境農場積極造林，廣植樹木，創造綿羊遮陽休息的空間。（清境農場提供）

清境農場積極造林，廣植樹木，創造綿羊遮陽休息的空間。（清境農場提供）

2024/06/25 11:17

〔記者佟振國／南投報導〕近來高溫黃、橙警示頻發，甚至屏東小琉球的瓦萊黑鼻羊被熱到狂喘氣，對此南投縣仁愛鄉退輔會清境農場相當不捨，認為原產瑞士瓦萊州的綿羊耐寒卻不耐高溫，清境農場位處中海拔，夏季白天約25度，外加廣植綠樹提供綿羊遮陽休息空間，室內飼養場所也加強抽風增加空氣對流，相較其他平地區域，瓦萊黑鼻羊在清境真的超Happy！

最近中央氣象署屢發高溫警報，日前有遊客到小琉球，當地體感溫度飆破40度，發現瓦萊黑鼻羊被熱到直喘氣發抖，看了令人不捨，清境農場對此呼籲飼養動物前，現地環境務必經專業評估是否適合。

清境農場副場長王仁助指出，瓦萊黑鼻羊是卡通笑笑羊的原型，美麗的捲曲蓬鬆羊毛和完全看不到五官的臉，正是牠的超萌魅力所在，清境農場海拔1800公尺，溫度比平地低約10度，夏季均溫約18至20度，白天均溫約25度，羊隻在此可享受來自合歡山的涼風吹拂，氣候環境適合之外，還有專業獸醫師及畜牧照顧，才能算是HAPPY （黑鼻）羊。

王仁助強調，除了海拔高度的有利條件，多年來清境農場也積極造林，廣植樹木，森林面積達195公頃，占全場總面積55.2％，樹木也提供綿羊們遮陽休息的空間，不會持續受到烈日曝曬，至於室內飼養空間也會增設大型抽風設備，增加空氣對流，可將羊隻排泄物產生的不好空氣排出，同時也有降溫效果，讓綿羊住得超舒服。

清境農場海拔1800公尺，夏季白天約25度，提供產自溫帶地區的瓦萊黑鼻羊等綿羊適當的放養環境。（清境農場提供）

清境農場海拔1800公尺，夏季白天約25度，提供產自溫帶地區的瓦萊黑鼻羊等綿羊適當的放養環境。（清境農場提供）

清境農場室內飼養環境也加裝抽風設備，增加新鮮空氣對流與降溫，對綿羊健康也有幫助。（清境農場提供）

清境農場室內飼養環境也加裝抽風設備，增加新鮮空氣對流與降溫，對綿羊健康也有幫助。（清境農場提供）

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