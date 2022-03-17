全劑量莫德納抗體衝最高！ 指揮中心：民眾不能要求打全劑量

指揮中心發言人莊人祥表示，根據ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）建議，莫德納仍以半劑量為主，民眾無法要求打全劑量。（圖由指揮中心提供）

2022/03/17 15:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕長庚醫院針對第三劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）研究結果出爐，打全劑量的莫德納中和抗體衝最高、但副作用也最多；不過目前僅開放接種半劑量莫德納，民眾可否要求接種全劑量？指揮中心發言人莊人祥說，仍維持先前專家們意見，第三劑若打莫德納，僅能打半劑量。

長庚研究顯示，目前三款疫苗不論是使用哪一種廠牌的疫苗當追加劑，都可有效提升受試者血中的中和抗體濃度，而上升倍數分別是莫德納全劑量47.7倍、莫德納半劑量39.8倍、BNT全劑量32.2倍、高端12.7倍。

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不過，最多的抗體也代表副作用最多，接種完第三劑的疫苗副作用以莫德納副作用比例最高，局部疼痛約97％到100％、發燒約15.3％到29.5％；高端疫苗施打後的副作用比例最低，局部疼痛76.5%、發燒4.8%。

莊人祥今天在疫情記者會上表示，根據ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）建議，莫德納仍以半劑量為主，民眾無法要求打全劑量。莊人祥說，長庚的研究意思是不論打哪一種疫苗，都能有效提高中和抗體數量。

長庚醫院副院長邱政洵也建議，民眾應在接種完前兩劑疫苗後，應在間隔3到6個月接種第三劑，以提升疫苗對人體的保護力，預防病毒變異株感染。

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