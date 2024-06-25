誘卵桶陽性率飆升 南市啟動登革熱化學防治

市長黃偉哲在仁德區示範登革熱化學噴藥作業，並進行當地環保志工的誓師，籲請民眾落實孳清。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/25 11:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕連日高溫，又正值午後多雨的盛夏氣候，恐導致病媒蚊蔓延迅速，台南已有5個里的誘卵桶陽性率達高風險，今天啟動登革熱化學防治，市長黃偉哲在仁德區示範殘效性噴藥作業，也籲請民眾落實家戶孳清。

黃偉哲今天上午在仁德區二空新城示範室外化學防治操作，也進行當地環保志工的誓師，希望喚起民眾防治登革熱疫情的警覺心，確實做好巡檢周遭環境，以及清理積水容器。

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市議員鄭佳欣、郭鴻儀、陳皇宇等人也到場，一起參與化學噴藥作業的示範，加入登革熱防疫的宣導行列。

黃偉哲表示，雖然目前台南尚無本土案例疫情傳出，但已有5個里的病媒蚊指數已經相當高，加上鄰近縣市也有群聚現象產生，對於登革熱疫情，真的不能掉以輕心。

黃偉哲說，去年台南本土病例於6月12日就已出現，儘管如此，大家依然不能太過於樂觀，千萬要謹慎留意、提高警覺，務必維持落實防治作業，避免讓疫情有發生與擴散的可能性。

黃偉哲也期盼今年在市府團隊、醫療單位、社區志工與全體民眾攜手合作下，共同做好孳生源清除工作，有效遏阻登革熱疫情入侵。

衛生局指出，日漸高溫，代表病媒蚊的活動也越趨頻繁，且疾病管制署數據資料顯示，截至6月20日為止，台南鄰近縣市已出現新一波本土登革熱疫情，必須小心。

衛生局說，全國境外移入病例累計共有108例，感染地以東南亞國家為主，其中印尼56例最多，其次則為馬來西亞18例及馬爾地夫9例。

衛生局表示，依據登革熱防治中心誘卵桶監測的「花腳蚊」卵粒數量，今年1月1日至6月20日止（第1週至第25週），台南市的誘卵桶卵例數累計34萬6278例，比去年同期上升9201粒。

而在第25週達連續2週誘卵桶陽性率60%以上且總卵粒數500粒以上的高風險里，分別為南區明德里與省躬里、安南區公塭里與城中里、仁德區仁和里。

衛生局強調，唯有透過「室外預防性化學防治」進行超前佈署的風險控制，並同時動員當地居民、社區防疫志工與全體市民齊心對抗清除孳生源，才能真正達到遏阻登革熱疫情入侵，並維護市民家園安全。

另外，衛生局已公告自113年4月1日起，經查獲孳生源即逕行舉發，依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰新臺幣3000至1.5萬元，無改善期，望請市民朋友配合相關防疫措施，巡視住家及工作點周遭環境，清除所有可能積水的容器。

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