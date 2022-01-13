捕撈鰻苗槓龜 漁民集體向中市農業局長陳情

清水漁民至出海口會勘。（記者張軒哲攝）

2022/01/13 15:26

〔記者張軒哲／台中報導〕每年11月至隔年2月是捕撈鰻魚苗的季節，大甲溪口海水、淡水交匯處是當地漁民捕撈的重要魚場，但是今年卻因為大甲溪水量較少，嚴重影響漁民捕獲量，漁民集體向農業局長蔡精強陳情，希望市府協助上游水庫放水，改善沿線工廠偷排廢水污染情事。

徐姓漁民表示，大甲溪上游水庫放的淡水，可以吸引外海的鰻魚苗，游進大甲溪，漁民才有鰻魚苗可以捕撈，目前淡水不足，希望在農民休耕期間，放多一點淡水給漁民使用，另外林姓漁民則說，大甲溪沿線工廠林立，部分工廠還是有偷排廢水的情況，市府應該加強排水汙染稽查，否則廢水影響海河生物生態，也會破壞定置漁網設施。

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市議員楊典忠表示，捕鰻苗有鰻金之稱，捕撈鰻苗漁民除了要向漁會登記，還要填報漁撈日誌，還要付河道租金，沒想到漁獲量至今仍槓龜，漁民們希望市府重視他們生計問題，所以聯繫農業局長蔡精強到大甲溪河床了解鰻苗漁民的心聲，而今年可能因為氣候與洋流關係漁期較往年晚到，至於大甲溪水流量較少的問題。

市府農業局今日指出，已發文經濟部水利署中區水資源局，評估調節水量確保下游生物資源穩定。

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