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    屏東旭海火箭發射場啟用！ 即起接受申請

    屏東旭海火箭發射場正式啟用。（資料照）

    屏東旭海火箭發射場正式啟用。（資料照）

    2022/01/13 14:58

    〔記者楊綿傑／台北報導〕我國首座火箭發射場啟用！科技部今天宣布，位於屏東縣牡丹鄉旭海，「短期科研探空火箭發射場域」即起開始接受符合規定的火箭科研團隊申請使用，成為我國太空發展另一個重要里程碑。

    為促進我國太空科技發展，提供各類型探空科學實驗設施，科技部選定屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段742及743地號做為「短期科研探空火箭發射場域」，但由於該地位處原住民族傳統領域，去年11月22日召開部落會議討論，會中有條件通過火箭發射場設置。

    科技部表示，部落會議中同意有條件通過科技部辦理「短期科研探空火箭發射場域」事項，相關內容已依程序公布會議紀錄30日，後續國家實驗研究院國家太空中心也將依據「短期科研探空火箭發射場域利益分享作業要點」辦理，希望達到兼顧國家科技發展與住民權益的雙贏目標。

    科技部說明，該場域提供由科技部補助、委託或出資科學技術研究發展計畫之執行單位或受委託單位申請，以進行技術驗證或科學實驗火箭。而依據「短期科研探空火箭發射場域作業指引」規定，申請單位

    須於預定發射日60天前，以書面提出使用申請，相關申請資料可至國家實驗研究院國家太空中心官網下載。

    科技部提到，「短期科研探空火箭發射場域」之啟用，是我國邁向完備太空基礎設施的第一步，後續科技部會督導國家太空中心妥善利用短期科研火箭發射場域，並積極提升太空科技能量，持續精進本土太空技術，培育太空關鍵科技人才，使我國能在全球太空領域占有一席之地。

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