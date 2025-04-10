7縣市大雨特報！今上半天各地有雨 週六又有鋒面通過

中央氣象署表示，今天上半天鋒面通過，降雨機率提高，各地有短暫陣雨或雷雨發生機率。（資料照）

2025/04/10 06:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（10日）上半天鋒面通過，降雨機率提高，各地有短暫陣雨或雷雨發生機率，尤其中部以北雨勢較明顯，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；預估下半天整體雨勢逐漸緩和，僅山區及花、東地區仍有零星降雨，其他地區轉為多雲天氣。

此外，氣象署今天清晨4時40分發布7縣市大雨特報，鋒面影響易有短延時強降雨，北部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，應注意雷擊及強陣風。

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氣溫方面，白天溫度略降，中部以北、宜花高溫25至28度，南部及台東高溫則仍維持在29至32度左右；夜晚清晨各地低溫普遍在20至22度。

離島天氣方面，各離島亦有短暫陣雨或雷雨；離島氣溫方面，澎湖23至27度、金門19至26度、馬祖18至23度。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

明天（11日）東部、東南部地區有局部短暫陣雨，桃園以北地區及山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

12日另一鋒面通過，易有短延時強降雨，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

13日東北季風增強，各地天氣轉涼；東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。

14日起東北季風減弱，白天起氣溫回升，日夜溫差大；14日至16日各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 26 23 ~ 27 24 ~ 29 20 ~ 26

此外，氣象署今天清晨4時40分發布7縣市大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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