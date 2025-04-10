賴總統投書彭博社 提「深化台美經貿關係路徑圖」

總統賴清德6日透過影片向國人說明應處美國對等關稅的五大對策。（資料照，總統府提供）

2025/04/10 06:51

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普「對等關稅」政策衝擊全球，我國政府已與美方建立聯繫管道，總統賴清德也以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題、署名中華民國（台灣）總統投書，10日刊登於美國財經媒體「彭博社」，向全球讀者闡明台灣對於台美貿易的戰略思考，以及未來將透過對話努力排除雙方貿易障礙、增加台美投資，並將關稅化解為零。

賴清德表示，台美夥伴關係奠基於對自由、民主的堅定信念，雙方歷年來並肩抵禦共產主義的擴張，台美也是緊密經貿夥伴，除了台積電最近宣布在美國的高投資外，台灣將努力強化在製造業及創新領域的雙邊合作。台灣是貿易大國，長期目標將與各國建立公平及互惠互利的貿易關係，因此，我國將持續鼓勵台灣企業擴大美國等全球布局，也會致力深化台美兩國之間的商業合作。

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賴清德進一步表示，將以此精神回應美國川普總統的對等關稅政策，包括以降低台美間所有關稅為共同目標，尋求重啟貿易談判；擴大對美在能源、農業、工業及軍售方面的採購；增加雙方投資量能；排除非關稅貿易障礙；鄭重回應美方對高科技產品出口管制、低價商品違規轉運問題。

賴清德強調，這些行動形塑台灣在變動經貿局勢下前進的基礎路徑圖，將台美經濟關係的挑戰轉化為經濟動能、韌性與策略調整的新機會，全球不確定性因中國的強勢擴張而日益升高，更緊密的貿易關係不僅有助健全經濟，更是區域安全的重要支柱。

賴清德說，上述戰略奠基於對台美長久友誼的承諾，對公平互惠貿易利益的堅實信念，以及對維護台海和平穩定的堅定貢獻，未來有信心，台美共享的經濟與安全利益，不僅能克服國際經貿環境的動盪變局，更將定義未來自由開放的印太地區。

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