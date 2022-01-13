桃園東北扶輪社及小英之友會捐款及營養品 關懷獨居長者

桃園東北扶輪社今天由社長李文德（前排右二）出面捐贈255箱奶粉、安素及乳製品給市境內的獨居老人，市長鄭文燦（中）代表接受並頒發感謝狀。（記者陳恩惠攝）

2022/01/13 14:16

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市社會局服務列冊的獨居長者有2500名，委託專業團隊提供長輩個案管理等服務，由於大多數獨居長者經濟狀況不佳，常有營養不足等問題，國際扶輪3502地區吳淑華總監、桃園東北扶輪社李文德社長及桃園市小英之友會總會長林黃彰暨全體社友、會員，分別代表捐贈奶粉等各式營養食品255箱及急難救助金10萬元，照顧市境內弱勢獨居長者，由市長鄭文燦分別贈予感謝狀表彰善舉時表示，年節將近，希望這些物資和救助金能讓獨老能獲得滿滿的營養和溫暖，健康快樂迎新年。

社會局老人福利科長趙樹堂表示，市府委託專業服務團隊提供長輩個案管理、電話問安及關懷訪視服務，並依長輩生活需求，協助連結社會福利資源與長期照顧服務，例如生活津貼、居家服務、送餐服務及日間照顧中心等，滿足長輩照顧需求；同時也鼓勵身體健康的獨居長者多多出門參與社區關懷照顧據點或長青學苑等活動，促進社會參與達到延緩失智、失能的目標。

請繼續往下閱讀...

趙樹堂說，許多獨居長者因為經濟因素、牙齒功能不佳及飲食習慣等原因，或多或少有著營養不足等問題，這樣也會導致長者身體狀況越來越差，感謝桃園東北扶輪社一同關注獨居老人飲食健康的需求，捐贈保健食品、奶粉及保久乳共255箱營品，提供長者方便進食，並能快速補充營養，大大照顧了長者的身體健康；另桃園市小英之友會捐贈10萬元急難救助金，弱勢長者如有生活困難，可由社工協助申請急難救助。

市長鄭文燦表示，桃園東北扶輪社及桃園市小英之友會秉持關懷社會的精神，帶著滿滿的愛心出資出力，與市府共同照顧本市弱勢獨居長者，這些物資也將陸續由社會局分送至長輩家中，讓長輩身體健康心情舒暢的過個好年，公私協力創造最大的效益，共同將桃園營造為友善照顧的城市。

桃園市小英之友會今天也由總會長林黃彰（左二）出面捐贈10萬元急難救助金，提供桃市社會局的獨居老人關懷計畫，市長鄭文燦（中）代表受贈並頒發感謝狀。（記者陳恩惠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法