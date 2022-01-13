竹縣峨眉桶柑嘉年華週末登場 橘園山谷體驗農村樂

新竹縣峨眉鄉公所及峨眉鄉農會今天（13日）舉辦桶柑評鑑，並為本週末的桶柑嘉年華暖身宣傳。（峨眉鄉農會提供）

2022/01/13 13:43

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕登上「台灣經典小鎮3.0」的新竹縣峨眉鄉，除以東方美人茶產業聞名，桶柑質量更是全台之冠；2022峨眉桶柑嘉年華這個週末（15、16日）一連兩天，將在台3線87.5K的李家農園廣場登場，有經典的桔園餐宴、農產市集、親子DIY、藝人演唱等活動，邀請民眾在橘園山谷中體驗不一樣的農村樂。

峨眉鄉公所及峨眉鄉農會今天（13日）舉辦桶柑評鑑，並為桶柑嘉年華暖身宣傳。鄉長王增忠表示，湖光山色的峨眉鄉，生產桶柑、東方美人茶、苦茶油等農特產，為新竹縣觀光休閒重鎮，去年更躋身30個「台灣經典小鎮3.0」之一。

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農業處處長范萬釗表示，峨眉鄉桶柑種植面積逾600公頃，得天獨厚的丘陵環境、日夜溫差大，加上果農們長期的細心呵護，桶柑質量全台之冠，產量佔全台40%以上；今年因氣候條件適宜，年產量比去年增加2到3成，上看1萬5千公噸。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義說，這次桶柑嘉年華以親子共遊為主軸，除安排經典的樂活桔園餐桌外，設計披薩車、美食攤位、多種柑橘美食DIY，並邀請到知名歌手-張涵雅、台一線（東諺、阿文）、陳思瑋現場演出，還有可愛的小芙尼家族歡樂演出。

陳冠義表示，桶柑評鑑共有100點（每點20台斤）總計2000台斤競賽，邀請農業改良場專業評審針對果形外觀、糖度、水分含量等，逐一進行評分。這次桶柑色澤紅潤、果實飽滿，甜度平均11度，甚至出現14.3度的成績。評鑑第一名的果農為羅明正；第二名楊瑞金、徐福祥、胡王秀嬌；第三名是張國鈞、李文聲、葉福明、林寶蓮、余侑威、徐福松。歡迎民眾多利用峨眉鄉農會官網或臉書粉絲專頁「峨農魅力購」訂購或團購。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義說，這次評鑑的桶柑色澤紅潤、果實飽滿，甜度平均高達11度，甚至出現甜度14.3度的成績。（峨眉鄉農會提供）

2022峨眉桶柑嘉年華這個週末（15、16日）一連兩天，將在台3線87.5K的李家農園廣場登場，有經典的桔園餐宴、農產市集、親子DIY、藝人演唱等活動，邀請民眾在橘園山谷中體驗不一樣的農村樂。（峨眉鄉農會提供）

新竹縣政府農業處表示，峨眉鄉桶柑種植面積逾600公頃，質量全台之冠，產量佔全台40%以上；今年因氣候條件適宜，年產量比去年增加2到3成，上看1萬5千公噸。（峨眉鄉農會提供）

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