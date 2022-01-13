遠百竹北店1/20開幕交管上路 光明六路禁左轉莊敬北路

遠東百貨竹北店20日開幕後，假日上午11點到下午2點光明六路東一段將禁止左轉莊敬北路。（記者廖雪茹攝）

2022/01/13 11:58

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕遠東百貨竹北店20日開幕，交通措施將同步上路，假日上午11點到下午2點光明六路東一段禁止左轉、莊敬北路及莊敬南路禁止迴轉，請開車民眾由自強北路接勝利二路進場，莊敬三路離場，或多利用遠百高鐵和台鐵兩路線的免費接駁車前往。明（14日）起試營運期間，則暫由警察、義交協助交通疏導。

新竹縣政府交通旅遊處表示，針對遠東百貨開幕，交通管制措施20日正式上路，時間從假日上午11點到下午2點，管制3條路段，包含光明六路東一段（往高鐵方向）至莊敬北路路口禁止左轉；莊敬北路（往文興路方向）至光明六路東一段路口禁止迴轉；莊敬南路（往文興路方向）至成功三路路口禁止迴轉，請開車民眾由自強北路接勝利二路進場，離場則利用莊敬三路。

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交旅處長游志祥指出，假日管制路段將透過沿線導引牌面及義交人員，將車流導引至自強北路入場，避免過多車輛於左轉車道排隊，造成車流回堵影響高速公路及平面道路用路人，當遠百商場停車場及公有停車場即將滿載，則車輛導引替代停車場路線至體育場。

同時，對周邊車道配置調整，莊敬北路（勝利五路至勝利二路）取消既有路邊汽機車停車格，改劃設直行車道，藉以疏導車流，後續縣府將依開幕期間交通狀況，滾動式檢討並修正問題，避免影響周邊居民。

大眾運輸方面，遠百規劃兩條分別返往高鐵新竹站和台鐵竹北站的免費接駁車路線，每小時約2至3班，希望鼓勵民眾減少開車前往，降低該區域的交通衝擊。

遠百竹北店20日開幕後，假日上午11點到下午2點光明六路東一段禁止左轉、莊敬北路及莊敬南路禁止迴轉，請開車民眾由自強北路接勝利二路進場，莊敬三路離場。 （竹縣府提供）

遠百竹北店高鐵新竹站線的免費接駁車路線。（竹縣府提供）

遠百竹北店台鐵竹北站線的免費接駁車路線。（竹縣府提供）

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