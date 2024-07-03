平均薪資少高鐵4萬元？ 台鐵挨批薪資結構招不到人

立委許智傑。（記者蔡昀容攝）

2024/07/03 16:28

首次上稿 14:26

更新時間 16:28（新增高鐵說明）

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵今年元旦起公司化，首批招募936名從業人員，最後僅756人錄取。立委認為，台鐵薪資、福利不好，平均薪資約4萬9388元，和高鐵平均薪資約8萬9917元相比，差距甚大。台鐵公司董事長杜微表示，新招聘人員若績效佳，年薪有機會超過同等職位的留任人員。台灣高鐵公司澄清，該數字非單月月薪，而是包含獎金、加班費、津貼補助等。

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立法院交通委員會今（3日）審查鐵路法第40、57條修正草案，並進行詢答。立委林俊憲表示，台鐵公司化後待遇無法吸引人才，薪資水準跟高鐵相比偏低，高鐵平均薪資8萬9917元，台鐵才4萬9388元，薪資中位數4萬5810元，也僅高鐵8萬2583元的5成。

林俊憲指出，台鐵特殊人員薪資更低，勞安人員及醫護人員是專業人員，還要具備雙證照，平均薪資卻僅2萬5000多元，整體薪資結構不改變，「當然找不到人」。

立委許智傑表示，台鐵沒公務員福利之後，大家從業意願較不高，例如台東段電機人員，招募7人僅1人報考，建議台鐵研究民間公司福利，

杜微表示，台鐵目前採雙軌制，坦言留任人員要提高待遇較不易，至於公司化後新招募的從業人員，若努力且績效好，年薪有機會超過同等職位的留任人員，現也有在待遇方面進行規劃。

高鐵表示，依據法令規定，於公開資訊觀測站揭露「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，2023年度全年總薪酬107萬9000元，但年度總薪酬除本薪外，尚包括獎金、加班費及各項津貼補助，並非單月月薪。

據悉，高鐵平均薪資採年薪計算，2023年12個月薪資加上6個月獎金，總計為18個月，實際上高鐵非主管職員工平均薪資，排除6個月獎金，每個月約5萬9000元。

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