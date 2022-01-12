台中「GO！享住台中」 1/17起登錄抽千元住宿券

台中市推「GO！享住台中」，17日起，民眾上網可抽1千元住宿抵用券。（記者蘇金鳳攝）

2022/01/12 16:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕實在太好康了！為吸引自由行的旅客，台中市推「GO！享住台中」，全國民眾從1月17日起，上網查詢「享住台中」活動官網，或用LINE搜尋「大玩台中」登錄後，就有機會抽到台中市1000元平日住宿抵用券，預計於1月26日抽出8000份，5月3日抽出7000份，安心旅宿享住台中。

搶五倍券及自由行旅客商機，台中市觀光旅遊局與安心旅宿業者合作，舉辦「GO！享住台中」活動，全國的民眾上網登錄就有機會抽1000元平日住宿抵用券，台中市政府今天召開記者會宣佈此一好康消息，副市長黃國榮表示，搭配中央振興五倍券與超過百家旅宿業者加碼優惠，以自由行旅客為對象，1月17日起全台民眾皆可上網登錄參與抵用券抽獎。

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黃國榮表示，第一波幸運中獎民眾於今年農曆春節連假後（2月6日至4月28日），平日（週日至週四）即可享住台中。

黃國榮表示，台中市將居家檢疫者與一般旅客清楚分流，媒合部分旅館獨創「居家檢疫替代所」，其他旅宿都是「安心旅宿」，沒有居家檢疫者入住，也因業者與市府共同堅持與努力，台中成為網路訂房平台連假國人搜尋次數最高的旅遊目的地，加上山、海、屯、都觀光資源多元豐富，到台中觀光旅遊絕對是國旅首選。

觀旅局長韓育琪說明，「GO！享住台中」活動1月17日起開放上網登錄，民眾屆時可上網查詢「享住台中」活動官網，或用line搜尋「大玩台中」（帳號ID：@taichungtravels）並加入好友，即可登錄參加抽籤，今年春季遊台中正精彩，來台中住宿不僅可享折抵優惠，還能抽好禮，歡迎全台民眾前來探索發掘。

觀旅局指出，百家旅館民宿為吸引全台民眾青睞，推出各式「加倍」方案，民眾持振興五倍券搭配各家優惠方案最划算，可享房價折扣、房型免費豪華升等、加送限定紀念品、觀光場館門票等，合作旅宿家數及方案持續更新。

今日記者會邀請行腳節目主持人徐瑋吟（鮪魚）代言，因需各地拍攝節目之故，住遍全台旅館民宿的鮪魚表示，台中絕對是一個人也很適合來旅遊的城市，有許多別具心裁的特色旅宿及新興景點，動靜皆宜，值得一玩再玩，感受其魅力。

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