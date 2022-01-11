神木原來並不「神」 嘉義林管處攜嘉大團揭神木真實樹齡

經過重新推算樹齡，原本以為有2000年，主幹樹齡為821年。（林務局提供）

2022/01/11 12:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕經3年調查研究，農委會林務局和嘉義大學發透過最新工具抽取樹芯，重新估算阿里山林場內的44株紅檜巨木，不僅發現許多巨木都是3株紅檜木共同融合的合併木外，更發現原本以為有2千年樹齡以上的「神木」，事實上樹齡僅約千年，甚至僅數百年，如原本以為樹齡長達2300年的「香林神木」，樹齡僅626年。

林務局嘉義林區管理處為有系統管理遊樂區內的巨木健康與安全，委託嘉義大學木質材料與設計學系教授林翰謙、森林暨自然資源系助理教授詹明勳團隊，針對園區內的巨木作調查，林翰謙表示，這次調查，團隊透過實地觀察、目視評估，並且由攀樹師攀樹到巨木的最上層，並透過比以前長度、管徑都長1倍以上的生長錐（長度1公尺、管徑1.2公分）鑽取樹芯，且搭配無人機拍攝，並透過儀器分析，以推估樹齡。

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過去推測樹齡都用樹圍，團隊不只發現大部分神木的樹齡都較原本低，如「水山巨木」原估樹齡為2700年，但最新推估主幹的樹齡為1081年；「香林神木」原估樹齡2300年，新推估最大樹齡626年；「千歲檜」原推估樹齡為2千年，新推估的最大主幹樹齡為821年；「28號巨木」原推估樹齡2千年，新推估樹齡為1095年；不過也有部分巨木樹齡較原本長，「2號巨木」原估樹齡800年，新估最大樹齡為1515年。

嘉義林管處處長張岱表示，過去的推算方法，除巨木中空腐朽外，也受到運用的工具生長錐較短小的限制，他表示除了重新估算樹齡外，團隊也發現紅檜木為了適應濕度較高的環境，發展出淺根與寬盤根盤特性，且會有幼小苗木和鄰近紅檜根盤合併變「合併木」，並且也經DNA遺傳技術分析，發現數十人合抱的神木，可能是好幾代苗木共存的結果，這次調查的巨木中，高達77%是合併木。

詹明勳表示，團隊目前也在東勢林場做研究，發現東勢林場的紅檜也有合抱木生長趨勢，不過扁柏等則沒有合抱木的情況，亦即在台灣島上僅紅檜林種為適應環境，有合抱木的生長態樣。

林翰謙進一步表示，這次研究也分析氣候變遷對紅檜生長的影響，透過巨木樹輪的歷年生長寬度，對照近百年台灣氣候變化，發現近30年來，受到氣溫、二氧化碳濃度上升影響，紅檜生長的速度高達1倍，也就是說氣候暖化現象和紅檜生長的速度成正比，未來可用樹芯及氣候環境因素來推估樹齡。

攀樹師必須攀到紅檜樹頂逐層取樣，盼樹師杜裕昌表示過程最怕受到雷擊，整個作業的時間約需要3個小時，並說自己很像是出任務的太空人必須獨立作業，隨時必須留意研究團隊的指令。（林務局提供）

攀樹師必須爬到紅檜的頂端。（林務局提供）

嘉義林管處委託嘉大森林暨自然資源系助理教授詹明勳（右起）和嘉大木質材料與設計學系教授林翰謙團隊，和攀樹師杜裕昌、翁恒斌等透過新方式探測紅檜巨木的樹齡，更發現紅檜超過7成都是合抱木。（記者楊媛婷攝）

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