凱米來襲慎防豪雨 太平山破200毫米 專家：須留意颱風是否打轉

「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前颱風強度已經來到中度颱風的上緣，目前預測宜蘭至花蓮間仍是最可能的颱風登陸點，預估颱風在接下來會稍稍放慢腳步，甚至不排除在登陸前出現打轉的現象，延長對台灣的影響時間。（圖擷自臉書）

2024/07/24 09:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受中度颱風凱米來襲影響，氣象署今晨對全台發布豪、大雨特報，其中台中、南投、宜蘭等8縣市為超大豪雨、新北、桃園等6縣市大豪雨，根據氣象署統計宜蘭太平山累積降雨量已超過200毫米，宜蘭大同鄉及台中市和平區等多處山區雨量也都超過130毫米。氣象專家也預測，隨著颱風靠近台灣，在與台灣地形的交互作用下，有可能出現打轉的現象，延長對台影響時間。

氣象署於今上午8點半指出，第3號颱風中心目前在宜蘭東南方海面約210公里之處，以每小時9轉14公里速度，向西北西移動，其暴風圈已進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地，對台灣各地及澎湖、馬祖構成威脅，各地風雨逐漸增強；預計此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢。

請繼續往下閱讀...

據氣象署指出，受颱風及其外圍環流影響，今日台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣平地有局部豪雨或大豪雨，台北市山區及新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣平地及彰化縣、嘉義市有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖、蘭嶼、綠島亦有局部大雨。

根據氣象署統計，今晨0時以來的累積雨量排行，包含宜蘭太平山212.5毫米、宜蘭縣翠峰湖196毫米、宜蘭縣思源171毫米、宜蘭縣土場165毫米、台中市和平區審馬陣164.5毫米、台中市南湖圈谷163.5毫米，前10名目前都被宜蘭及台中山區包辦。至於桃園市拉拉山累積降雨量也高達137.5毫米。

「天氣風險 WeatherRisk」今上午也發文指出，凱米颱風在過去12小時移動速度比預期稍快，從清晨的可見光雲圖已經可以看到細小的颱風眼，雷達回波也可以清楚的看到颱風的環流結構，和紮實的核心環流。颱風眼牆上隱隱約約冒著閃電訊號，這是颱風仍在增強中的訊號。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前颱風強度已經來到中度颱風的上緣，受惠於台灣附近的高海溫，颱風強度還有進一步增強的機會。目前預測宜蘭至花蓮間仍是最可能的颱風登陸點，預估颱風在接下來會稍稍放慢腳步，天氣風險分析師林孝儒指出，接下來需要密切觀察颱風靠近地形前是否因地形交互作用，而出現在外海滯留打轉的跡象，一旦發生將延長且加大颱風帶來的降雨影響。

受中度颱風凱米來襲影響，氣象署今晨對全台發布豪、大雨特報，其中台中、南投、宜蘭等8縣市為超大豪雨、新北、桃園等6縣市大豪雨，根據氣象署統計宜蘭太平山累積降雨量已超過200毫米。（圖擷自氣象署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法