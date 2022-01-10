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    宜蘭市創新育成中心 希映顯示科技進駐回饋家鄉

    「希映顯示科技」負責人呂志平（左）介紹自家公司產品。（記者林敬倫攝）

    「希映顯示科技」負責人呂志平（左）介紹自家公司產品。（記者林敬倫攝）

    2022/01/10 16:23

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「希映顯示科技」加入宜蘭市創新育成中心，主要產品為「動態防窺膜」、「節能智慧窗」與「節能顯示窗」，可應用於3C產品防窺功能提升，並取代傳統耗電之建材智慧窗；宜蘭市長江聰淵說，宜蘭市創新育成中心提供多元領域的廠商進駐，讓宜蘭產業更豐富、強盛。

    「希映顯示科技」今在宜蘭市創新育成中心，發表3項產品，包含「動態防窺膜」、「節能智慧窗」與「節能顯示窗」，「動態防窺膜」能藉由多穩態不同霧度動態防窺膜，整合準直背光模組，即可控制打開視角角度，達到畫面防窺或分享功能。

    「節能智慧窗」能夠任意切換透視或隱私模式，顯示過程不耗電可至少維持3個月，能夠電池驅動，方便撕貼，於透明表現上的透過率及大視角相較PDLC（調光膜）更佳，能夠應用在居家辦公室、交通工具、醫院等建材。

    「節能智慧窗」則具有低能耗、高對比畫面的特色，可由使用者自行設計文字或圖案，並透過記憶卡或有線無線通訊，傳至顯示窗接收模組，適合運用於室內或櫥窗廣告。

    「希映顯示科技」負責人呂志平說，他本身是宜蘭人，老家在南館市場，這次加入宜蘭市創新育成中心，除了是希望對家鄉回饋，育成中心也有很多課程與青年，盼藉此吸引更多青年，到公司打拼。

    江聰淵表示，宜蘭市創新育成中心提供多元領域的廠商進駐，讓宜蘭縣內有需要幫助的創業者們能夠不斷精進、媒合外部資源。

    「希映顯示科技」負責人呂志平（左2）介紹自家公司產品。（記者林敬倫攝）

    「希映顯示科技」負責人呂志平（左2）介紹自家公司產品。（記者林敬倫攝）

    「希映顯示科技」負責人呂志平介紹自家公司產品。（記者林敬倫攝）

    「希映顯示科技」負責人呂志平介紹自家公司產品。（記者林敬倫攝）

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