百年老藥鋪與爆米花相遇 宜蘭青年合創新滋味

2019-08-14 19:28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕］宜蘭市廣生藥房老闆周東彥與騎士穀堡老闆賴彥鈞，都是宜蘭市創新育成中心的業者，周東彥繼承百年老藥房，致力於藥房轉型，賴彥鈞則專注於研發爆米花口味，兩人在育成中心結識後，合作開發出「十三道孜味」及「洛花仙子茶」2種中藥口味爆米花，並用藥鋪復古手法「虎頭包」包裝，讓中西合璧，打造爆米花新滋味。

33歲的周東彥是廣生藥房第4代老闆，經營藥房邁入第3年，致力推出創新的中藥食品，推廣中藥養生之道；32歲的賴彥鈞運用行銷專長，在宜蘭市打造「騎士」爆米花品牌，致力創新爆米花口味，在地方上頗具知名度，兩人都是宜蘭市創新育成中心的進駐廠商。

周東彥與賴彥鈞在宜蘭市創新育成中心結識後，開始討論合作方案，聯名研發出兩款中藥口味的養生爆米花，分別是「十三道孜味」以及「洛花仙子茶」，一鹹一甜；周東彥說，「十三道孜味」使用了廣生藥房祖傳秘製的十三香與孜然為口味，以花椒，八角，小茴香，桂皮，砂仁，豆蔻，甘草及丁香等中藥材，依特定比例搭配而成。

周東彥指出，「洛花仙子茶」則是以洛神花、仙楂和決明子3種中藥材為主概念的漢方茶飲，希望幫助現代飲食充足的人們減少腸胃負擔，洛花仙子茶的酸甜口感，在炎熱的夏天特別受歡迎。

賴彥鈞說，希望透過中西方的元素結合，打造出宜蘭專屬的特色產品，對外推廣宜蘭在地特色。

宜蘭市長江聰淵說，宜蘭地方創生從小處萌芽，公所透過「宜蘭市創新育成中心」，致力於培養在地青年創業，希望能幫助更多像周東彥與賴彥鈞這樣的年輕人。

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