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    社宅變公園 台中荔枝老樹公園開工

    荔枝老樹公園有上百棵老樹，半數是荔枝樹，林木蓊鬱。（記者蔡淑媛攝）

    荔枝老樹公園有上百棵老樹，半數是荔枝樹，林木蓊鬱。（記者蔡淑媛攝）

    2021/11/10 20:22

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市原計劃北屯東山段、北屯路上中廣電台原址0.54公頃土地為社會住宅，基地有以荔枝為主的果樹林，護樹團體與當地居民發起搶救百年荔枝森林運動，市府遷移社宅，保留百餘棵老樹並規畫為全市首座荔枝老樹公園，今天開工，預計明年4月完工。

    這座荔枝老樹公園，有106棵老樹，其中51棵為荔枝，另外還有楊桃、芒果、龍眼、蓮霧等，之前有水果森林之稱。盧秀燕今天參加開工典禮，與幼兒園小朋共同進行植裁儀式，她說原宅基地包括東山段91、92及96等3筆國有土地，清點後確認老樹群，決定遷移社宅基地，規劃成荔枝老樹公園。

    此次公園闢建計畫為保育基地內具歷史意義的老欉荔枝樹群，工程經費近千萬，保留現存百餘棵樹木與冷卻池遺跡，打造首座荔枝老樹公園，希望實現北屯區小綠肺願景，該工程也榮獲「2020第八屆台灣景觀大獎-環境規劃設計類優質獎」殊榮，讓舊有的都市空間獲得新生。

    建設局長陳大田表示，與地政局長吳存金多次奔走，獲得國產署同代管6年管理土地，並參考搶救百年荔枝森林行動聯盟提出的建議，朝棲地保育、低度擾動、簡易綠化三項重點進行環境開發。

    荔枝老樹公園有上百棵老樹，半數是荔枝樹，林木蓊鬱。（記者蔡淑媛攝）

    荔枝老樹公園有上百棵老樹，半數是荔枝樹，林木蓊鬱。（記者蔡淑媛攝）

    荔枝老樹公園邀請幼兒園小朋友一起植栽儀式開工。（記者蔡淑媛攝）

    荔枝老樹公園邀請幼兒園小朋友一起植栽儀式開工。（記者蔡淑媛攝）

    護樹團體爭取老樹保留時，高空照出基地茂密果樹林。（記者蔡淑媛翻攝）

    護樹團體爭取老樹保留時，高空照出基地茂密果樹林。（記者蔡淑媛翻攝）

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