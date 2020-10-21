台中美樂地計畫不停手 10公園改善工程再啟動

讓台中公園好好玩！台中美樂地計畫再啟動10公園改建工程。（市府提供）

2020/10/21 21:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市建設局推動台中美樂地計畫，繼去年完成49座公園改善，今年將再改善53座公園，市府今日舉辦西區、南屯區10座友善共融公園改善工程聯合動工典禮，將投入約1500萬元經費，打造全區無障礙通行環境、改善公廁設施、新增磨石子溜滑梯及鳥巢鞦韆等，讓台中的公園更好玩。

台中市長盧秀燕指出，市府從去年推出「台中美樂地計畫」，打造「共融公園」及「陽光公廁」，受到市民歡迎與肯定，今年再改善53座公園及公廁，盼將老舊公園重新整建為共融公園，讓長輩、孩子及身障朋友都能一起玩，也一併改善公園廁所為陽光公廁，讓廁所明亮通風、廁間符合性別比例需求、馬桶蹲坐比例也適當調配等。

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建設局長陳大田指出，其中西區萬壽公園是「共融公園」及「陽光公廁」推動重點區域，公廁部分利用既有廁所進行改善，將原本老舊公廁從裡到外翻新，外觀整修、內部空間則依據內政部營建署最新法規調整，讓高齡者、身障人士使用起來更舒適；公園部分利用天然地形與棒球意象進行兒童遊戲場改善，增設攀爬網、攀爬繩、磨石子滑梯、鳥巢鞦韆等。

陳大田指出，西區、南屯區共融公園改善計畫共改善9座共融公園、4處陽光公廁，包含西區大益公園、經國園道、舊梅川園道、東興公園、樂群公園、萬壽公園、中美公園及南屯區福德公園、正心公園共融公園整建；打造陽光公廁包括西區萬壽公園公廁、中美公園公廁及南屯區2處豐富公園公廁2處，總經費約1,500萬元，預計年底陸續完工。

台中美樂地計畫啟動10公園改建工程聯合動工。（市府提供）

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