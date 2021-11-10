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    懷舊拍照題材正夯 銀髮模特兒炙手可熱

    「資深」模特兒表演水井旁洗衣的歷史畫面。（記者蔡宗勳攝）

    「資深」模特兒表演水井旁洗衣的歷史畫面。（記者蔡宗勳攝）

    2021/11/10 13:42

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「老阿伯露出大肚腩躺著掏耳朵就可賺600元」、「阿婆示範打稻草繩也能拿300元」，懷舊拍照題材興起，也讓這些具時代特色的阿公阿嬤成了銀髮模特兒，穿越時空回到4、50年代擺擺pose，零用錢也就入袋了。

    嘉義縣新港鄉頂菜園發展協會理事長陳明惠18年前成立發展協會，希望將早期農業社會留下的古文物保存及修繕，就這樣發揮愚公移山的精神，一磚一瓦從頭打造出古色古香、原汁原味的頂菜園鄉土館，為了照顧老人家還成立社區照顧關懷站。

    這幾年興起懷舊拍照題材風潮，但要找到適合的場域有所困難，收藏豐富的頂菜園鄉土館因而受到攝影人的青睞，古早味有了，但如果沒有符合該時代的人入鏡，就難以呈現歷史鏡頭的感覺，就這樣照顧關懷站的長輩意外成了模特兒，而且「攝友」們在臉書分享照片後，這群入鏡自然的「資深」模特兒頓時炙手可熱，有些長輩一個月接了逾十場，成了另類「網紅」。

    陳明惠表示，團體前來接洽拍攝題材後，就會客製化安排適合的長輩客串模特兒，由於所做的動作都是年輕、壯年時做了幾十年的事，在鏡頭前就可以自然呈現，而且邊做邊想到從前，幸福感洋溢，畫面更精彩，連台東、花蓮的攝影團體都幕名而來。

    81歲的洪陳阿嬤指出，3年前開始被拍照時會覺得不好意思，但幾次以後就很習慣，現在甚至不用攝影師引導就能擺出pose。

    樂在其中的洪陳阿嬤笑說，「玩」以前的事還有零用錢可拿，真的很感恩很快樂。

    81歲洪陳阿嬤表演麵攤老闆。（記者蔡宗勳攝）

    81歲洪陳阿嬤表演麵攤老闆。（記者蔡宗勳攝）

    打稻草繩的歷史畫面是攝影人的最愛之一。（記者蔡宗勳攝）

    打稻草繩的歷史畫面是攝影人的最愛之一。（記者蔡宗勳攝）

    阿伯露出大肚腩掏耳朵畫面生動有趣。（記者蔡宗勳翻攝）

    阿伯露出大肚腩掏耳朵畫面生動有趣。（記者蔡宗勳翻攝）

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