全台最潮的洗衣店！阿公阿嬤混搭棄衣 爆紅登上外媒

張萬吉和妻子許秀娥的棄衣混搭風超吸睛。（圖擷取自IG「wantshowasyoung」）

2020-07-25 11:02:14

〔即時新聞／綜合報導〕這對台灣老夫妻的穿搭竟然潮到登上外媒？洗衣店送洗相當方便，但總有顧客會忘記取回衣服，經年累月下來，數量相當可觀，該如何處理也讓人頭痛。不過有人想到一個神方法，讓自己的阿公阿嬤穿搭客人遺忘的衣服，再把一張張復古諧趣的照片PO上IG，沒想到竟登上各大外媒，狂吸20.5萬多名粉絲追蹤！

這家超潮的洗衣店叫做「萬秀洗衣店」（IG：wantshowasyoung），其自介就幽默寫上，老闆為83歲的張萬吉和84歲的妻子許秀娥，因此店名稱作「萬秀」，由於孫子希望兩位老人生活多點樂趣，因此突發奇想利用客人忘記領回的衣服，為兩老混搭新風格，「衣服就算放了10年，還是可以很時尚」、「萬吉秀娥就算84歲，還是可以as young」、「溫馨提醒，洗衣服請記得拿」，貼文都是一張張復古風的穿搭，配上兩老可愛的神情，讓被人遺忘的老舊衣服煥發新光芒，也吸引了外媒的目光。

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根據《BBC》報導，該店已經營70多年，客人忘記取回的衣物堆積如山，直到最近孫子突發奇想說服阿公阿嬤穿搭這些舊衣服，並PO上IG來獲得樂趣，沒想到意外爆紅，孫子表示，「他們（阿公阿嬤）的生意沒有很忙，有時候會在店裡打瞌睡，所以我想到這個方式，既可以提醒人們記得取回衣服，也可以讓他們發現生活即使到了老年也依然很棒」。

另外，《紐約時報》也報導此事，並稱讚84歲的許秀娥擁有超模的氣場，又保留了一絲俏皮，83歲的張萬吉則有著相當搶眼的濃眉，更以冷靜的姿態襯托妻子的傲然，張阿公表示，希望自己和妻子的故事能夠激勵台灣的老年人活躍起來，「這比坐在電視旁或打瞌睡好多了」。有趣的是，有天上午1名1年多前把衣服送到洗衣店清洗的客人，在新聞上看到兩老的故事後，終於想到要去結帳拿衣服，這是近70年來從未發生過的事。

兩老登上外媒以後，多了許多各國粉絲追蹤。（圖擷取自《BBC》）

想出這個點子的孫子表示，希望為兩老的生活添點樂趣，沒想到意外爆紅。（圖擷取自《紐約時報》）

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