外媒看罷韓︰民意否定親中路線

93萬多票罷韓成功，選民頻喊「我高雄、我驕傲」。（資料照）

2020-06-08 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕罷韓投票結果讓部分外媒解讀國民黨的親中色彩被民意否定，也牽涉國民黨兩岸論述改革。國民黨立委認為，高雄市長韓國瑜被罷免並非單一因素，國民黨兩岸論述非主因；一名黨內青壯派則說，罷韓投票是對國民黨路線的不信任投票，但國民黨仍不能得罪核心支持者，不至於影響改革委員會提出的兩岸改革。

反映台灣對中態度日趨強硬

華爾街日報報導，身為台灣最知名親中派政治人物之一的韓國瑜被罷免通過，這是主張對中國採取更通融態度人士五個月內的第二場選舉挫敗。紐約時報報導，韓國瑜以親北京政見競選總統，最終敗選 ，這次罷免投票結果，反映出台灣對中國態度日趨強硬。

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部分外媒更直指，台灣選民把親中市長趕下台，與國民黨的兩岸論述有關，國民黨改革委員會結論將在六月中出爐，對於九二共識的論述是否有變，仍是關注焦點。

一名國民黨青壯派人士認為，九十三萬的罷免票不只是針對韓國瑜，恐怕是國民黨的路線不被台灣民眾買單，外媒看罷免案的結果，不是單看韓的問題，而是推估出國民黨正嚴重萎縮，正在成為台灣第三大黨的警訊，未來北京對台灣的政策，恐怕會逐漸強硬。

這位人士表示，即使國民黨在兩岸路線上節節敗退，改革委員會對於兩岸的論述恐怕也不容易改變，國民黨要拉高北京的期望，但在台灣整體民意拉扯下，仍要與民進黨有所差異，如果兩岸論述傾向民進黨，國民黨就得罪核心支持者，泛藍支持者會被台灣民眾黨瓜分，十分兩難。

藍委︰國民黨兩岸論述非主因

不具名的國民黨立委則認為，罷韓高票通過絕對不只單一因素，主因在於韓國瑜一開始根本就不該選總統，罷免通過只是延續今年總統大選的第二次挫敗，外媒分析的國民黨兩岸論述只是一小部分因素，並非主因，畢竟國民黨在二○一八年勝選時，兩岸論述也沒有改變。

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