她曝好事多「禦寒神物」比暖暖包還好用！ 網大讚：開了秒熟睡

有網友分享，日前到美式賣場買了一個「禦寒神物」，堪稱比暖暖包還好用，很推薦給怕冷的人。（圖擷取自Costco 商品經驗老實說）

2021/11/10 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕入秋最強冷空氣南下，全台氣溫驟降，許多民眾也開始拿出保暖物品來禦寒。就有網友分享，日前到美式賣場買了一個「禦寒神物」，堪稱比暖暖包還好用，很推薦給怕冷的人。

有網友在臉書社團《Costco 商品經驗老實說》分享，她近日到好市多購物，原本想用五倍券買AIRPODS PRO，結果一進賣場就看到這個，想說母親年前會去市場做生意，要是店裡沒客人，母親還可以拿熱敷墊披肩放在身上，總比一直吹冷風好。

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原po也分享使用心得，比想像中的還熱，而且開到最強還比暖暖包熱很多，雖然它的材質很厚又是毛絨面，但披著也不會感到太悶，還有透氣的感覺，做工很不錯，有點像是會發熱的薄被。

最後原po推薦給很怕冷的朋友，如果將它整個蓋住肩膀跟背上，會從後面暖上來。文章曝光，許多有使用過的網友也大讚很好用，「除了可以當披肩，生理期蓋肚子、手腳冰冷蓋腿腳」、「好用且溫度可控制」、「我冬天容易頭痛，工作時披著也不會滑落」、「披肩背背部，或放大腿上都好用～後來哪裡痠，熱敷也是很舒服」、「晚上必備靠枕，一開馬上就睡熟」。

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