11/10 各報重點新聞一覽

第14輪疫苗預約。

2021/11/10 06:09

自由時報

第14輪疫苗接種// 18歲以上 AZ、莫德納都可選

莫粉終於有第一劑可打了！中央流行疫情指揮中心昨公布第十四輪疫苗規劃，開放AZ、莫德納打第一、二劑及BNT打第二劑，粗估四二三萬人符合資格，十一月十一日上午十點起，依不同廠牌分批開放預約，十三日至二十四日接種。至於混打，指揮官陳時中說：「這個月都可能來開始。」

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猥褻女童10次 判刑4年10月定讞// 台南狼師 終身不得任教

曾獲資深優良教師獎的台南市小學男老師張博勝，前年被市議員與人本教育基金會踢爆對女學童強制猥褻，檢方起訴認定他猥褻十名女童，但一審、二審都認定他僅對其中一名女童構成十次強制猥褻罪，將張男合併判刑四年十月，最高法院駁回上訴全案定讞。

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台積電設廠高雄拍板

台積電高雄建廠從「未來有機會」到昨日終於拍板。台積電昨舉行董事會，決議將於高雄設立生產七奈米及二十八奈米製程的晶圓廠，預計二○二二年動工、二○二四年量產；但地點與金額並未對外說明。高雄市長陳其邁對此表達歡迎，強調將全力以赴，打造最好的招商服務與環境，並點出廠址為中油高雄煉油廠五輕舊址。

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聯合報

我國防報告書：延伸防衛空間 機動巡弋飛彈反制登陸

國防部昨天公布以「堅韌國軍」為名的中華民國一一○年「國防報告書」，書中指出，面對中共日益升高對台軍事威脅、企圖「快速奪取台灣，避免外力介入」，國軍將「延伸防衛空間」，以「機動岸置巡弋飛彈」反制敵軍對台三棲登陸，並遠距打擊敵人作戰重心與關鍵要害。

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我氣候績效又吊車尾 排名倒數第5

由「德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標」（ＣＣＰＩ）九日公布，台灣去年在五十七國及歐盟中排行第五十七名（前三名依慣例從缺），排名倒數第五，今年評比國家增為歐盟及六十國，但台灣仍是倒數第五，為第六十名，不僅落後日、韓，今年新增菲律賓、哥倫比亞與越南三個國家，名次都在台灣之前。

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中國時報

捍衛海疆 海龍潛艦定期巡弋南沙

南海風雲再起，美中兩國近年在南海空域、水面與水下爭鋒較勁轉趨激烈，我國亦加強在南海偵巡與操演。國防部昨天出版《110年國防報告書》，透露我國海軍潛艦海龍號，定期前往南沙偵巡，並執行戰術對抗操演，這是軍方首度公開我方潛艦在南沙偵巡演訓，捍衛海疆。

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許宗力投關鍵同意票 黃瑞華接台南高分院院長

最高法院法官黃瑞華承認支持廢除死刑，卻仍判捷運隨機殺人案凶手鄭捷死刑定讞，近日被提名接任台南高分院院長，但她的人事案在司法院人審會9日討論時，竟出現戲劇性發展，同意及不同意各11票，最後由擔任人審會主席的司法院長許宗力投下關鍵1票，讓她驚險過關，獲派任院長。

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曾獲資深優良教師獎的台南市小學男老師張博勝猥褻女童，台南高分院（見圖，資料照）判刑4年10月，最高法院駁回上訴全案定讞。

台積電拍板高雄建廠！董事會昨決議在高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計明年動工、2024年量產。（彭博檔案照）

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