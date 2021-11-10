猥褻女童10次 判刑4年10月定讞// 台南狼師 終身不得任教

曾獲資深優良教師獎的台南市小學男老師張博勝猥褻女童，台南高分院（見圖，資料照）判刑4年10月，最高法院駁回上訴全案定讞。

2021/11/10 05:30

〔記者張文川、劉婉君／綜合報導〕曾獲資深優良教師獎的台南市小學男老師張博勝，前年被市議員與人本教育基金會踢爆對女學童強制猥褻，檢方起訴認定他猥褻十名女童，但一審、二審都認定他僅對其中一名女童構成十次強制猥褻罪，將張男合併判刑四年十月，最高法院駁回上訴全案定讞。

優良教師犯行被踢爆 頭銜已撤銷

台南市教育局表示，該名狼師二○一九年五月被解聘，並通報為全國不適任教育人員，終身不得再擔任教育人員，優良教師頭銜也已撤銷。

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張博勝被控於二○一七年至一八年間對十名女童撫摸下體、親吻臉頰、嘴巴，台南地檢署共起訴五十罪。一審台南地院認為，張對其中的一名女童，以「幫妳擦乳液」為藉口上下其手觸摸下體等處，共猥褻十次；其餘九女童受害證據不足，控詞前後明顯不一致，判無罪。

張博勝坦承趁替女童擦乳液時觸摸下體，但辯稱未違反意願，法官認為張師確實違反女童意願，且女童事後向母親述說求援、驗傷時大哭，認定張師犯行明確。

合議庭痛批，張男只為滿足一己色慾，未謹守師生分際，不顧人師倫理，將十罪各判三年八月，合併應執行四年十月。二審、三審皆駁回上訴，維持原判定讞。

監院調查 張任教20多年涉案32件

監察院在案發後調查，張博勝任教廿多年涉犯性侵害或性騷擾卅二件、受害人數多達卅一人（檢方偵辦中，十名女童被害部分先起訴），不當體罰有九件、受害廿九名學生，還違法在家裡補習，多名校長、老師等教職人員知情，卻未通報或延遲通報與處理，監院去年七月通過糾正台南市教育局與兩所小學。

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