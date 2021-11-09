中國搶先註冊冬山素馨茶商標 宜縣府：不隸屬不影響

縣議員謝燦輝今在質詢時，爆出冬山素馨茶品牌商標，被中國註冊。（記者林敬倫攝）

2021/11/09 11:04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕冬山鄉議員謝燦輝今在縣議會質詢時，爆出冬山鄉知名茶品牌「素馨茶」商標，遭中國搶先註冊，讓鄉公所與農會出國宣傳素馨茶時，名字被迫要改為冬山茶，縣府根本是輔導不力；縣農業處說，經查素馨茶商標，確實被中國安溪縣一家農民註冊，但冬山素馨茶也已註冊商標，兩岸商標互不隸屬，不會有影響。

冬山鄉山麓一帶雨水充沛、濕度充足，是茶樹生長最佳的環境，宜蘭縣茶葉栽種面積163公頃，冬山鄉就占了78公頃，各茶區均在500公尺以下晨霧籠罩、坡度適中、氣候潮濕，有霜寒而不害，因此有茶葉柔嫩、氣味氛芳與不苦不澀等特性，主要栽種品種有金萱、翠玉及烏龍茶。

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素馨茶命名由來，主要是1984年秋，總統府秘書蔣彥士，取冬山茶香、醇、甘潤的特色，再加上素雅馨香的特質，而予以命名；謝燦輝說，素馨茶好不容易打出一個知名度，現在卻被中國搶先註冊商標，公所出國行銷，不能用這個名字，只能用「冬山茶」，難道不會捶心肝嗎？

謝燦輝質疑，農業處輔導茶葉品牌，對於商標這一區塊卻都不關心，讓好好的品牌名稱不能用，根本就是輔導不力，現在品牌又要重新建立，一般民眾不一定能接受；冬山鄉公所說，鄉長林峻輔上任後，有去日本推廣素馨茶，但因為中國也有註冊相同名稱，擔憂推廣國際時會讓人混淆，所以已改為「冬山茶」對國際行銷。

農業處說，素馨茶名稱，冬山農會在台灣已經有申請註冊商標，推動20年來已經建立完整的品牌，銷路一直都非常好，結合冬山的休閒農業區六化產業，推動地產地銷，廣受消費者歡迎。

農業處說，經向農會了解，素馨茶品牌名稱，確實幾年前有被安溪一家農民註冊，但兩岸商標互不隸屬。目前對於素馨茶及素馨紅茶銷售與出國行銷，均不會受影響，

農業處說，中央地方每年都積極推動素馨茶分級評鑑及辦理縣內外行銷活動，縣府也會持續推動地產地銷特色品牌商品。

冬山鄉公所只能用冬山茶為商標，出國行銷。（冬山鄉公所提供）

縣議員謝燦輝在質詢時，爆出冬山素馨茶品牌商標被中國註冊。（宜蘭縣政府提供）

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