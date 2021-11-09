為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中國搶先註冊冬山素馨茶商標 宜縣府：不隸屬不影響

    縣議員謝燦輝今在質詢時，爆出冬山素馨茶品牌商標，被中國註冊。（記者林敬倫攝）

    縣議員謝燦輝今在質詢時，爆出冬山素馨茶品牌商標，被中國註冊。（記者林敬倫攝）

    2021/11/09 11:04

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕冬山鄉議員謝燦輝今在縣議會質詢時，爆出冬山鄉知名茶品牌「素馨茶」商標，遭中國搶先註冊，讓鄉公所與農會出國宣傳素馨茶時，名字被迫要改為冬山茶，縣府根本是輔導不力；縣農業處說，經查素馨茶商標，確實被中國安溪縣一家農民註冊，但冬山素馨茶也已註冊商標，兩岸商標互不隸屬，不會有影響。

    冬山鄉山麓一帶雨水充沛、濕度充足，是茶樹生長最佳的環境，宜蘭縣茶葉栽種面積163公頃，冬山鄉就占了78公頃，各茶區均在500公尺以下晨霧籠罩、坡度適中、氣候潮濕，有霜寒而不害，因此有茶葉柔嫩、氣味氛芳與不苦不澀等特性，主要栽種品種有金萱、翠玉及烏龍茶。

    素馨茶命名由來，主要是1984年秋，總統府秘書蔣彥士，取冬山茶香、醇、甘潤的特色，再加上素雅馨香的特質，而予以命名；謝燦輝說，素馨茶好不容易打出一個知名度，現在卻被中國搶先註冊商標，公所出國行銷，不能用這個名字，只能用「冬山茶」，難道不會捶心肝嗎？

    謝燦輝質疑，農業處輔導茶葉品牌，對於商標這一區塊卻都不關心，讓好好的品牌名稱不能用，根本就是輔導不力，現在品牌又要重新建立，一般民眾不一定能接受；冬山鄉公所說，鄉長林峻輔上任後，有去日本推廣素馨茶，但因為中國也有註冊相同名稱，擔憂推廣國際時會讓人混淆，所以已改為「冬山茶」對國際行銷。

    農業處說，素馨茶名稱，冬山農會在台灣已經有申請註冊商標，推動20年來已經建立完整的品牌，銷路一直都非常好，結合冬山的休閒農業區六化產業，推動地產地銷，廣受消費者歡迎。

    農業處說，經向農會了解，素馨茶品牌名稱，確實幾年前有被安溪一家農民註冊，但兩岸商標互不隸屬。目前對於素馨茶及素馨紅茶銷售與出國行銷，均不會受影響，

    農業處說，中央地方每年都積極推動素馨茶分級評鑑及辦理縣內外行銷活動，縣府也會持續推動地產地銷特色品牌商品。

    冬山鄉公所只能用冬山茶為商標，出國行銷。（冬山鄉公所提供）

    冬山鄉公所只能用冬山茶為商標，出國行銷。（冬山鄉公所提供）

    縣議員謝燦輝在質詢時，爆出冬山素馨茶品牌商標被中國註冊。（宜蘭縣政府提供）

    縣議員謝燦輝在質詢時，爆出冬山素馨茶品牌商標被中國註冊。（宜蘭縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「麟洋配」決勝球壓線哏圖被搶先註冊商標？ 網友怒了
    2021/08/04 17:09

    「麟洋配」決勝球壓線哏圖被搶先註冊商標？ 網友怒了
    中企搶註冊商標 「羽生結弦」名字險變皮革產品
    2019/08/10 00:05

    中企搶註冊商標 「羽生結弦」名字險變皮革產品

    寒冬來襲！禦寒神物「超導被」上市
    赴冬山推廣素馨茶 小英：台灣農業要進入下一個世代
    2019/06/26 17:40

    赴冬山推廣素馨茶 小英：台灣農業要進入下一個世代
    冬山特調款 李守宸素馨茶拿下調茶冠軍
    2017/07/04 12:56

    冬山特調款 李守宸素馨茶拿下調茶冠軍

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播