赴冬山推廣素馨茶 小英：台灣農業要進入下一個世代

2019-06-26 17:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文今來到宜蘭縣冬山鄉的茶園體驗，化身「採茶女」、推廣當地「素馨茶」，並與青農座談，聽取基層聲音；蔡英文說，台灣的農業要走入下一個世代，進入現代化、與消費者連結且高品質的農業時代，她當上總統時，也特別拜託農委會，除了做好農業生產，也別忘了做農業行銷。

蔡英文今到冬山鄉星源茶園當「採茶女」，並在當地青農的解說、帶領下，喝「素馨紅茶」、做「紅茶枕頭」，最後與基層農民座談，總統府祕書長陳菊、前農委會主委林聰賢及立委陳歐珀等人共同參與。

蔡英文致詞時說，台灣農業技術在亞洲沒有其他人比我們更強，但台灣人就是很會生產，卻忘了怎麼行銷，建立農業行銷管道是最大的挑戰，沒有行銷管道，農產品就不知道要銷到那去，也不知道什麼時候可以銷出去，賣出多少價錢，所以她有拜託農委會，開拓農業市場。

蔡英文說，去年台灣出口的農產品，就達54億美金，很多國家駐台代表告訴她，很希望能進口台灣農產品，代表認為台灣農產品品質很好、價格便宜，這就是台灣農業將來市場的所在，她希望能將台灣的商品，賣到世界每個角落。

蔡英文指出，農業組織營利化變成公司，也是政府未來做的方向，過去農民都是把農作物賣給商人，只拿到一點價錢，公司化後農民可以直接掌握銷售利潤，這是很重要的一個過程，現在年輕世代雖然叫農夫，但都受過現代教育，也知道消費者在那，更擅長在網路上運作，她很期待農委會，要跟所有的農民坐下來談，提供最好的協助。

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