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張錦豪爆新北某候用校長行徑荒唐 在校酗酒、超商偷酒、用繩索綁學生

新北市議員張錦豪質詢市長侯友宜。（記者董冠怡攝）

新北市議員張錦豪質詢市長侯友宜。（記者董冠怡攝）

2024/06/17 13:55

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議員張錦豪今天在總質詢指出，市內一名年資已到屆退年齡的女性候用校長近一年在校內行徑荒唐，包括體罰學生、酗酒及偷竊被抓、無故缺課等，傳出可能是因為生病關係，希望她能立即退休，若真的生病便好好休養；市長侯友宜允諾處理，會請市府教育局回報處理狀況；市府教育局長張明文說，此人已調離現職並請假中。

張錦豪表示，該名具候用校長資格的老師曾體罰學生、親師溝通不良、在校酗酒、多次無故缺課、讓學生看輔導級鬼片、半夜私訊家長、用繩索綁住特教生、超商偷酒被抓等，全班24人已有3人轉走，家長反映給學校後，校方也有通報教育局，但不知是否因生病，才導致行為舉止異常，擔心衍生後續不測，並未對外多作說明，僅盼其能即刻提出退休申請，1週內跑完流成。

教育局長張明文說，所有不適任行為定會提報至校師會議，進行外聘委員調查，也會送到教育局審議，只要涉及學生安危，該怎麼處理就怎麼處理。

教育局說明，該師現已調離現職，確保孩子學習不受影響，目前為請假狀態，後續其如提出退休申請，尊重個人意願並依規辦理。

教育局補充，關於議員質詢提及該師健康議題，屬於個人隱私，學校已針對其疑似教學不力及不當行為案，第一時間依法召開校園事件處理會議啟動調查，如為屬實，將依高級中等以下學校教師解聘、不續聘、停聘或資遣辦法辦理。

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