小琉球登島「微破萬」就跳電 暑假、「迎王」供電受關注

琉球迎王盛況，白沙灘全是參加「請水」儀式的信徒及民眾。（資料照）

2024/06/17 13:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內旅遊熱門景點屏東縣琉球鄉，上週六（6月15日）晚間突然出現無預警大斷電，共4171用戶受影響，等同是全島大跳電，但當天僅是「微破萬」登島，再據台電資料，用電量卻已來到12475KW的歷史新高，由於上一科「迎王平安祭典」人潮爆滿，在尖峰日單日就湧入約1.8萬人次，本科又是在暑假後的9月3日就要舉辦，讓人擔憂屆時若停電，豈不對神、人皆失了禮數。

對此，台電公司回應，現有電纜裝設完成的2011年時，當時的用電量僅目前的4分之1，這13年間是不斷成長，尤其近年更是跳躍式成長，尤其是大型民俗活動及觀光旺季的用電，而台電也針對這數特殊時節進行對策因應。

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台電公司數據顯示，小琉球6月15日時尖峰用電量創歷史新高達12475KW（千瓦），因從林邊端送電而來的海纜保護設備啟動跳脫導致；但再從登島人數來看，當天由於尚非暑假，且大學也多半才剛舉辦畢業典禮，人潮僅「微破萬」，較端午節連假尖峰少了近3成，但用電量反而成長6%。

台電公司指出，由於當天氣溫極高，且跳電時的7點半，正是許多遊客吃完飯後返回旅宿地點盥洗的時間，因此用電量瞬間大增，隨後為保護設備而跳脫。

台電公司表示，據以往的觀察，用電尖峰皆在這個大量民眾返回旅宿地點的時段前後，而隨後再出門買宵夜、夜遊後，瞬間用電量就會開始略減，至於迎王的民俗文化祭典，因為不論是在地人或是遊客，大多長時間在外參加遶境，人潮雖多，但用電量反而不像連假如此集中。

台電公司強調，因應用電量暴增，台電早已著手進行改壓工程當中，斥資約3億的工程預計於明年暑期前完成，可供電量至少為現有的1倍以上，也強調今年暑假可供電無虞。

小琉球已是國旅熱點。（記者陳彥廷攝）

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