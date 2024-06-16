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小琉球無預警全島大斷電1小時 台電曝用電量創新高

台電派員搶修。（圖由台電屏東區處提供）

台電派員搶修。（圖由台電屏東區處提供）

2024/06/16 10:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球昨天晚間突然無預警大斷電，共有4171戶受影響，幾乎等同是全島大斷電，台電屏東區處今天調出昨天小琉球的用電量，發現昨天用電量高達12475KW，創下歷年新高紀錄。

屏東小琉球是國旅熱點，近年只要逢假日，登島人潮破萬已成常態，尤其在一般假日易因為短時間大量人潮湧入，而形成用電尖峰，據台灣資料，去年用電量最高峰為6月22日晚間7點的11700KW，2022年則是3月20日晚上8點的11630KW。

台電屏東區處表示，今年端午節連假的用電量尖峰出現在6月8日的晚間8點，亦達11660KW，昨天的用電量高峰出現在斷電前一刻的晚間7點30分，當時用電量達12475KW，一舉突破以往未曾觸及的12000KW。

台電屏東區處表示，當時的瞬間負載12475kW，已突破歷年新高，主因是天氣炎熱及遊客眾多，同時段已啓用用電設備，同時間，琉南線負蛓測得為6430KW，琉北測得為6045KW，導致於林邊跨海電纜前端的線路自動化開關因為過載而跳脫，造成屏東縣琉球鄉19時31分共4171戶停電。事發後台電立即派員查修，於20時31分全數修復。

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