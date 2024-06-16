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小琉球昨無預警停電 周春米要求台電確保旅遊旺季穩定供電

小琉球昨晚停電一小時，台電搶修。（台電屏東區處提供）

小琉球昨晚停電一小時，台電搶修。（台電屏東區處提供）

2024/06/16 13:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣小琉球昨天（15日）晚間因假日人潮電力瞬間負載突升，導致保護設備跳脫，全鄉4千多戶停電約一小時；屏東縣長周春米今天（16日）表示，已請台電後續務必檢討離島夏季旅遊旺季供電，維護供電無虞，不能影響民生和觀光。

經統計，小琉球6月14日登島5111人、昨天（6月15日）登島1萬418人；昨中午飆攝氏33度高溫，加上吹西南風，顯得異常炎熱。

屏縣府表示，周春米縣長是於15日晚間約7點半左右，接獲琉球鄉的地方秘書回報全鄉停電後，馬上請台電屏東區處協助，因為事關全鄉的用電及安全，她同步打給台電公司董事長曾文生，請台電加派人力儘速復電。另方面也迅速指示，請警察局和消防局加強巡邏與待命，確保鄉親安全無虞，所幸在台電搶修下，在8點半左右全鄉復電。

經台電公司調查，小琉球15日晚間7點半瞬間負載約1萬2475kW，創歷年新高，主因是天氣炎熱及遊客眾多，並同時段啓用用電設備，在7點半測得琉南線負載6430KW、琉北6045KW。台電公司巡查，是琉南線自動化開關設備為保護電力設備而自動跳脫，確認無其他故障後，重新投入開關後全部復電。

根據台電公司的資料顯示，琉球鄉用電量逐年增加，歷年最高負載從2022年3月20日晚間8時1萬1630KW、2023年6月22日晚7時1萬1700KW，到今年端午節連假6月8日晚間8時為1萬1660KW，6月15日晚7點半用電量達到1萬2475KW，再創歷年新高紀錄。

周春米今天（16日）表示，接下來進入暑期旅遊旺季，琉球鄉用電量可能還會再攀升，為免影響民生和觀光，後續請台電公司務必檢討離島夏季旅遊旺季供電，維護供電系統，絕對要讓電力無虞。

小琉球15日晚間停電，鄉民戴頭燈吃晚餐。（李姓琉球鄉民提供）

小琉球15日晚間停電，鄉民戴頭燈吃晚餐。（李姓琉球鄉民提供）

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