小琉球旺季將屆 台電保證暑假不缺電

小琉球昨天仍然炎熱，遊客海灘玩水消暑。 （讀者提供）

2024/06/17 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕小琉球前晚因假日人潮電力瞬間負載突升，導致保護設備跳脫發生停電，全鄉四千多戶停電約一小時，屏東縣長周春米請台電務必檢討離島夏季旅遊旺季供電，絕不能影響民生和觀光用電；台電屏東區處表示，今年暑假可供電無虞。

用電創新高 琉球停電約一小時

小琉球六月十四日登島五千一百一十一人、十五日登島一萬零四百一十八人；前天中午飆攝氏三十三度高溫，加上吹西南風，顯得異常炎熱，十五日晚間七點半左右，琉球全鄉無預警停電，台電緊急搶修後，在八點半全鄉復電。

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台電表示，小琉球因瞬間負載約一萬兩千四百七十五瓩，破歷年新高，主因是天氣炎熱及遊客眾多，並在同時段啓用用電設備，在七點半測得琉南線負載六千四百三十瓩，琉北六千零四十五瓩，是琉南線自動化開關設備為保護電力設備而自動跳脫，經重新投入開關後全部復電。

台電表示，琉球鄉用電量逐年增加，歷年最高負載從二○二二年三月二十日晚間八點一萬一千六百三十瓩、二○二三年六月二十二日晚七點一萬一千七百瓩，到今年端午節連假六月八日晚間八點為一萬一千六百六十瓩，前天（十五日）晚間七點半用電量達到一萬兩千四百七十五瓩，再創新高紀錄。

周春米要求台電 確保離島用電

周春米表示，即將進入暑期旅遊旺季，琉球鄉用電量還會再攀升，請台電務必檢討離島夏季旅遊旺季供電，確保電力無虞。

台電屏東區營業處表示，小琉球觀光產業蓬勃發展，台電公司為配合用電需求，去年啓動改壓工程，包括琉南線、琉北線配電管理及零星外線桿線下地綜合工程，總經費約三億元，將力拚在明年用電高峰期來臨前，完成改壓工程，屆時將可增加一倍的供電量，今年暑假可供電無虞。

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