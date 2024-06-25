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南投縣用路人7月起注意！5路口增科技執法 埔里路邊停車收費

埔里鎮中正路與西安路1段路口自7月1日起開始科技執法，取締闖紅燈與車未停讓行人，也是埔里鎮內第4個採取科技執法路口。（記者佟振國攝）

埔里鎮中正路與西安路1段路口自7月1日起開始科技執法，取締闖紅燈與車未停讓行人，也是埔里鎮內第4個採取科技執法路口。（記者佟振國攝）

2024/06/25 14:50

〔記者佟振國／南投報導〕7月開始放暑假，但交通執法無假期，南投縣包括埔里鎮在內5處路口，7月1日起新增科技執法，除取締超速、闖紅燈、未依號誌指示左轉、機車未兩段式左轉，還有3處路口因鄰近學區等考量，特別加強取締車未停讓行人；民眾除了注意交通違規取締，埔里鎮路邊停車收費也從7月正式上路，公所則提醒民眾務必按規定停車繳費。

南投縣13鄉鎮市已有51處路段或路口設置固定式科學儀器執法設備，從7月1日起再新增5個科技執法熱點，分別是埔里鎮中正路與西安路1段路口，除取締闖紅燈，因位處市區，且鄰近機關、學校、金融機構等，行人出入頻繁，特別加強取締車不停讓行人，車輛應停止並與行人保持3公尺以上。

至於其他路口還包括草屯鎮太平路2段與育英街口、竹山鎮大明路與枋坪巷口（克明宮前）、集集鎮台16線與集鹿路口、名間鄉彰南路與名松路1段路口，取締項目大致涵蓋超速、闖紅燈、未依號誌指示左轉、機車未依規定兩段左轉、車未停讓行人等，民眾行經執法路口要特別注意，以免傷了荷包也危及人車安全。

除了科技執法，路邊停車收費也是今年度南投縣大型鄉鎮市的重要交通措施，南投市、草屯鎮已經實施，埔里鎮也從7月1日起正式上路，前3個月一律採取人工計時，前30分鐘免費，期滿後則恢復停車前10分鐘免費，每小時20元，收費時段每天上午8點至晚間8點，可採4大超商繳費等多元支付供民眾選擇。

至於埔里鎮民則是停車一律前30分鐘免費，鎮民可憑身分證件及車輛行照至路邊停車服務中心（埔里鎮青田街116號）申請註記，非設籍租屋族也可持車輛行照、身分證、戶籍謄本、租屋契約等證明申辦，目前已開始受理民眾申請，已完成登記約400件。

南投縣埔里、草屯、竹山、集集、名間等鄉鎮重要路口，自7月1日起新增科技執法。（南投縣警局交通隊提供）

南投縣埔里、草屯、竹山、集集、名間等鄉鎮重要路口，自7月1日起新增科技執法。（南投縣警局交通隊提供）

南投市、草屯鎮路邊停車收費已經實施，埔里鎮也將從7月1日正式上路。（記者佟振國攝）

南投市、草屯鎮路邊停車收費已經實施，埔里鎮也將從7月1日正式上路。（記者佟振國攝）

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